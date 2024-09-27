台灣23歲裸模被澳洲海關攔下　簽證突被吊銷直接淚崩：太扯了





▲台灣一名23歲裸體模特兒被澳洲海關取消簽證。（圖／翻攝Border Security YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣一名23歲女子日前從香港前往澳洲墨爾本，卻因入境時沒有旅行計畫、攜帶未申報藥物而被攔查。期間，女子透露曾到澳洲拍攝裸體寫真，卻未交代抵達澳洲的計畫，因此被海關人員取消簽證並要求返回香港，讓女子哭著說「這太扯了，不公平」。

據澳媒《7NEWS》的節目《邊境安全》指出，一名台灣女子日前持有旅遊簽證，從香港抵達澳洲。女子聲稱，她在澳洲沒有親友，將在澳洲停留一個月，但還沒購買回程的航班機票及安排住宿，因此讓海關起了疑心。

海關檢查女子行李時，大量用途不明的藥物，對方解釋是在台灣購買的減肥藥，用來控制體重的。另外，海關也發現一張7000美元（約22萬元新台幣）的匯款明細。對此，女子表示，這是她4個月前在加拿大停留1個月內，拍攝裸照而得到的報酬。

▲海關在女子行李中發現7000美元的工作收款明細。（圖／翻攝Border Security YouTube）



海關檢測後確定藥物都不是毒品，但懷疑女子會繼續在澳洲做拍攝裸照換錢的工作，因此不允許對方繼續持有旅遊簽證，並給予對方最後一次解釋的機會。

女子表示，「我還能說什麼？你們都不相信我，我還能怎麼說？即使我說了，你們也不會信，我只是不喜歡做旅遊規劃而已」，直到聽到海關要取消簽證後，她情緒激動地哭了出來，氣到臉部脹紅並罵髒話說，「這太扯了，不公平」、「我沒做錯任何事，為甚麼一定要規劃呢？你們有什麼證據可以證明我來工作？」

事後，女子被迫返回香港，可能面臨3年禁止入境澳洲的處罰。