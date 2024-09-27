　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣23歲裸模被澳洲海關攔下　簽證突被吊銷直接淚崩：太扯了

▲▼台灣23歲裸模被澳洲海關攔下　簽證突被吊銷直接淚崩：太扯了。（圖／翻攝Border Security YouTube）

▲台灣一名23歲裸體模特兒被澳洲海關取消簽證。（圖／翻攝Border Security YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣一名23歲女子日前從香港前往澳洲墨爾本，卻因入境時沒有旅行計畫、攜帶未申報藥物而被攔查。期間，女子透露曾到澳洲拍攝裸體寫真，卻未交代抵達澳洲的計畫，因此被海關人員取消簽證並要求返回香港，讓女子哭著說「這太扯了，不公平」。

據澳媒《7NEWS》的節目《邊境安全》指出，一名台灣女子日前持有旅遊簽證，從香港抵達澳洲。女子聲稱，她在澳洲沒有親友，將在澳洲停留一個月，但還沒購買回程的航班機票及安排住宿，因此讓海關起了疑心。

海關檢查女子行李時，大量用途不明的藥物，對方解釋是在台灣購買的減肥藥，用來控制體重的。另外，海關也發現一張7000美元（約22萬元新台幣）的匯款明細。對此，女子表示，這是她4個月前在加拿大停留1個月內，拍攝裸照而得到的報酬。

▲▼台灣23歲裸模被澳洲海關攔下　簽證突被吊銷直接淚崩：太扯了。（圖／翻攝Border Security YouTube）

▲海關在女子行李中發現7000美元的工作收款明細。（圖／翻攝Border Security YouTube）

海關檢測後確定藥物都不是毒品，但懷疑女子會繼續在澳洲做拍攝裸照換錢的工作，因此不允許對方繼續持有旅遊簽證，並給予對方最後一次解釋的機會。

女子表示，「我還能說什麼？你們都不相信我，我還能怎麼說？即使我說了，你們也不會信，我只是不喜歡做旅遊規劃而已」，直到聽到海關要取消簽證後，她情緒激動地哭了出來，氣到臉部脹紅並罵髒話說，「這太扯了，不公平」、「我沒做錯任何事，為甚麼一定要規劃呢？你們有什麼證據可以證明我來工作？」

事後，女子被迫返回香港，可能面臨3年禁止入境澳洲的處罰。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
小楊哥玩完了！「三隻羊」遭停業、重罰3億元
快訊／今彩539今晚開出8注頭獎　每人分得300萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣23歲裸模被澳洲海關攔下　簽證突被吊銷直接淚崩：太扯了

憋住恐釀病　澳洲推新政策…鼓勵員工「帶薪大號」

她爽劃航班座位「首排」登機秒尷尬！　專家反讚：對撞擊保護更好

2024全球創新指數報告前十大　韓國排名上升最多

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」　罕見1幕吸千人圍觀

性騷片曝光！摩洛哥長髮妹遭「襲臀掀裙」集體輪流猥褻

以黎將停火？　以色列轟不實消息：總理指示「軍隊全力戰鬥」

34歲人夫偷吃57歲丈母娘！遭妻抓姦在床還嗆：妳媽比妳好

俄女「酒後下海游泳」被沖到8km外　海上漂浮7小時奇蹟生還

真主黨損失1500名戰士！　BB Call、對講機連環爆「被炸瞎、截肢」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

燕子預計周日成颱 下周二風雨最大｜20240926 ET午間新聞

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示遭撞飛　脖掛輪圈一地血慘死

4月大女嬰被獨留在家餓死 狠母認屍 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

台灣23歲裸模被澳洲海關攔下　簽證突被吊銷直接淚崩：太扯了

憋住恐釀病　澳洲推新政策…鼓勵員工「帶薪大號」

她爽劃航班座位「首排」登機秒尷尬！　專家反讚：對撞擊保護更好

2024全球創新指數報告前十大　韓國排名上升最多

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」　罕見1幕吸千人圍觀

性騷片曝光！摩洛哥長髮妹遭「襲臀掀裙」集體輪流猥褻

以黎將停火？　以色列轟不實消息：總理指示「軍隊全力戰鬥」

34歲人夫偷吃57歲丈母娘！遭妻抓姦在床還嗆：妳媽比妳好

俄女「酒後下海游泳」被沖到8km外　海上漂浮7小時奇蹟生還

真主黨損失1500名戰士！　BB Call、對講機連環爆「被炸瞎、截肢」

台灣23歲裸模被澳洲海關攔下　簽證突被吊銷直接淚崩：太扯了

快訊／紅牌重機深夜自撞護欄　46歲男騎士噴飛身亡

最近反應慢半拍？「6個壞習慣」會讓大腦變本　趕快改過來

版權方自以為是老大？　《魔法阿媽》靈魂人物鬧雙胞

傳美司法部調查美超微電腦公司　股價聞訊下挫5%

高雄電動車電池「充電起火」　鄰居崩潰：這戶已經燒4次了

領航猿霸氣高喊PLG、東超目標「雙冠」　盧峻翔新賽季目標當領袖

中國官方發布文件　大力推動中長期資金進入股市

開冷氣有詭異怪聲「風口吹出小強」　內行人吐恐怖真相

到周杰倫與CASETiFY開的唱片行喝咖啡！還能進錄音室自己錄卡帶超好玩

２歲女童見柴犬興奮跳舞　冷靜：幸好妳不是我主人

國際熱門新聞

34歲尪偷吃57歲丈母娘！遭抓姦在床嗆：妳媽比妳好

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

吃到飽餐廳不限時！泰男「待10小時」狂吃

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

她爽劃航班座位「首排」登機秒尷尬！

芬蘭動物園養不起大熊貓　提前8年還給中國

性騷片曝光！女遭「襲臀掀裙」集體猥褻

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

澳洲推新政策…鼓勵員工「帶薪大號」

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

台23歲裸模被澳洲海關攔下　簽證吊銷淚崩：太扯了

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

法女大生遭埋屍公園　兇手竟是剛出獄性侵犯

更多熱門

相關新聞

澳洲推新政策…鼓勵員工「帶薪大號」

澳洲推新政策…鼓勵員工「帶薪大號」

澳洲上個月才推行「斷聯權」新法，同意員工下班可以不回老闆訊息，如今又發起一項活動，因為上班憋著不上大號，會造成許多疾病，甚至影響員工積極性，因此鼓勵員工可以「帶薪大號」，受到不少讚揚。

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

華裔新星遭小白球K中臉　視力恐受損

華裔新星遭小白球K中臉　視力恐受損

美日印澳對話「強烈反對武力破壞穩定」　府：持續貢獻良善力量

美日印澳對話「強烈反對武力破壞穩定」　府：持續貢獻良善力量

駭客盜病患裸照po暗網　醫院拒付1.6億贖金

駭客盜病患裸照po暗網　醫院拒付1.6億贖金

關鍵字：

女子澳洲取消簽證裸照海關

讀者迴響

熱門新聞

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

獨／台男豪借3億港幣輸光賴帳　法院判全賠

陳沂力挺乃哥很溫暖乃哥又火了不道歉

快訊／轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示當場遭撞死

即／高議員黃紹庭涉貪落跑　父母等17人被帶走

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

即／23:46宜蘭近海規模4地震　最大震度4級

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

越老越多人追的三大星座！

34歲尪偷吃57歲丈母娘！遭抓姦在床嗆：妳媽比妳好

《八尺門》找陳致遠客串棒球教練　黃揚明傻眼

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

更多

最夯影音

更多

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面