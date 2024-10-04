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澳24歲女師偷吃國中生！帶到更衣室「秘密教學」　傳私密片給他

▲桃園市嚴姓男子今年6月間在桃園區某服飾店，見女子進入更衣室試穿衣服時，持手機偷拍被發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲莎莎先前到某所學校實習，沒想到才到職3周，便與鄰近學校的學生交往、發生關係。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

澳洲28歲的女教師莎莎（Petra Shasha）先前曾在學校實習，沒想到入職後不到3個禮拜，竟與校內15歲的學生發生性關係，更是將商場的的更衣室當成了祕密約會的場所。目前莎莎已經保釋，案件明年2月將宣判。

綜合外媒報導，2020年間，當年24歲的莎莎到坎培拉的一所學校擔任實習教師，豈料到職後不到三周，便與鄰近學校的一名15歲的學生發展成情侶關係。

莎莎與學生交往的期間，不但傳送了私密照片、影片給對方，還會幫學生添購衣服、名牌服裝及各種禮物，並且贈送金錢給對方。

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲莎莎先前到某所學校實習，沒想到才到職3周，便與鄰近學校的學生交往、發生關係。（示意圖／123RF）

此外，2人還多次發生過性關係，不但曾在某百貨公司的更衣室裡有過魚水之歡，也曾在汽車上交歡過。

直到後來事件曝光，莎莎因此被捕，遭到指控對兒童持續性虐待、向青少年提供色情材料、對孩童進行猥褻行為等罪行。

莎莎則辯稱，自己從未與該名學生發生性關係，且當時以為對方16歲（澳洲合法性行為年齡為16歲至17歲，依據各州規定各有不同），所以才會發送私密影片、照片給對方，直到後來她過生日時，在車上發現該名學生的身分證，才知道對方未滿15歲，這也令她相當震驚。

對此，當事學生坦承，曾對莎莎撒謊，謊報年齡、學校的年級。不過，警方也發現，莎莎疑似有當事學生接觸。

目前莎莎已被保釋，案件訂於明年2月份宣判。

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