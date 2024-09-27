台澳學術交流！逢甲大學引領國際教育　擴大與澳洲名校合作

▲9月27日逢甲大學舉辦「台澳學術交流」，澳洲辦事處與澳洲知名大學參與盛況。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台灣留學澳洲的人數逐年攀升，逢甲大學自2014年率全台之先成立國際科技與管理學院，並陸續與多所澳洲世界百大名校合作。今年，在澳洲辦事處的全力支持下，逢甲大學全面展開與澳洲大學的學術交流。今（27）日澳洲教育展特別選定於台澳國際合作辦學的指標大學「逢甲大學」舉行。

「台澳學術交流」邀請澳洲辦事處及與逢甲有國際合作辦學的澳洲夥伴大學，包括昆士蘭大學、蒙納許大學、新南威爾斯大學，以及即將開展合作的雪梨科技大學、昆士蘭科技大學、南澳大學、阿德雷德大學、塔斯馬尼亞大學等貴賓參與。逢甲大學董事長高承恕在致詞時強調，逢甲大學致力於推動國際合作與交流，特別是與澳洲的關係，為學生提供優質與安全的國際學習機會。

澳洲辦事處副代表林明皓以台語「大家好」開場，分享澳洲高品質教育、穩定的政經環境、安全的求學氛圍以及多元文化等優勢。他表示，近年來前往澳洲留學的台灣學生人數逐年增長，逢甲大學與澳洲大學的成功合作經驗值得學習，將持續推動台澳之間的教育合作。

▲澳洲辦事處副代表林明皓以台語「大家好」開場，分享澳洲高品質教育、穩定的政經環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

成立近十年的逢甲大學國際科技與管理學院，至今已與7所國際知名大學合作，開設9個國際專班，成功培育近300位優秀畢業生取得逢甲大學與美國、澳洲合作大學的雙邊學士學位。逾半數以上的學生選擇持續進修取得研究所學位，其中不乏成功申請世界名校並取得獎學金者，如卡內基美隆大學、康乃爾大學、俄亥俄州立大學、德州大學奧斯汀分校等。

今日下午16時澳洲教育展在逢甲育樂館熱鬧展開，今年擴大辦理，除與逢甲國際科技與管理學院國際合作辦學的昆士蘭大學、皇家墨爾本理工大學、蒙納許大學、新南威爾斯大學等大學外，還有雪梨大學、阿德雷德大學等逾20所澳洲知名大學、9家中小學、IDP - IELTS雅思官方考試中心、PTE培生考試中心及學生公寓等單位一同參加，讓大中部地區或南部地區的家長和學生可以就近諮詢留學澳洲的大小事。