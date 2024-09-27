　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台澳學術交流！逢甲大學引領國際教育　擴大與澳洲名校合作

▲9月27日逢甲大學舉辦「台澳學術交流」，澳洲辦事處與澳洲知名大學如昆士蘭大學、蒙納。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲9月27日逢甲大學舉辦「台澳學術交流」，澳洲辦事處與澳洲知名大學參與盛況。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台灣留學澳洲的人數逐年攀升，逢甲大學自2014年率全台之先成立國際科技與管理學院，並陸續與多所澳洲世界百大名校合作。今年，在澳洲辦事處的全力支持下，逢甲大學全面展開與澳洲大學的學術交流。今（27）日澳洲教育展特別選定於台澳國際合作辦學的指標大學「逢甲大學」舉行。

「台澳學術交流」邀請澳洲辦事處及與逢甲有國際合作辦學的澳洲夥伴大學，包括昆士蘭大學、蒙納許大學、新南威爾斯大學，以及即將開展合作的雪梨科技大學、昆士蘭科技大學、南澳大學、阿德雷德大學、塔斯馬尼亞大學等貴賓參與。逢甲大學董事長高承恕在致詞時強調，逢甲大學致力於推動國際合作與交流，特別是與澳洲的關係，為學生提供優質與安全的國際學習機會。

澳洲辦事處副代表林明皓以台語「大家好」開場，分享澳洲高品質教育、穩定的政經環境、安全的求學氛圍以及多元文化等優勢。他表示，近年來前往澳洲留學的台灣學生人數逐年增長，逢甲大學與澳洲大學的成功合作經驗值得學習，將持續推動台澳之間的教育合作。

▲9月27日逢甲大學舉辦「台澳學術交流」，澳洲辦事處與澳洲知名大學如昆士蘭大學、蒙納。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲澳洲辦事處副代表林明皓以台語「大家好」開場，分享澳洲高品質教育、穩定的政經環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

成立近十年的逢甲大學國際科技與管理學院，至今已與7所國際知名大學合作，開設9個國際專班，成功培育近300位優秀畢業生取得逢甲大學與美國、澳洲合作大學的雙邊學士學位。逾半數以上的學生選擇持續進修取得研究所學位，其中不乏成功申請世界名校並取得獎學金者，如卡內基美隆大學、康乃爾大學、俄亥俄州立大學、德州大學奧斯汀分校等。

今日下午16時澳洲教育展在逢甲育樂館熱鬧展開，今年擴大辦理，除與逢甲國際科技與管理學院國際合作辦學的昆士蘭大學、皇家墨爾本理工大學、蒙納許大學、新南威爾斯大學等大學外，還有雪梨大學、阿德雷德大學等逾20所澳洲知名大學、9家中小學、IDP - IELTS雅思官方考試中心、PTE培生考試中心及學生公寓等單位一同參加，讓大中部地區或南部地區的家長和學生可以就近諮詢留學澳洲的大小事。

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／司機爆「補油門」撞死女大生　巨業11點急開記者會說明

►搖滾農村微醺音樂節　日月潭向山遊客中心9／28登場

►迎接國際賽車展演　中市府攜手鈑金加工製造大廠推限量模型

►健保署建立糖尿病風險模型　陽明交大教授推動AI輔助醫療

►追車畫面曝光！雲林國道追撞釀3死1傷　時速190km一路狂飆

ET快訊
快訊／楊繡惠喊退休　華視不忍再發聲明！乃哥也回應了
以為女伴是「烏克蘭間諜」　俄兵活活打死她
為了Type-C「要選iPhone 15還是16？」　網答案
快訊／「被咖啡耽誤的鬆餅店」一次收2間
防汛道路一原因奪2命　二寶媽被淹死...女騎士撞車亡
氣氣氣氣！翁曉玲嗆政院把國會當空氣　「我們也不會客氣」
最快周日發海警！　暴風圈可能觸陸「2地首當其衝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

政府將徵用40萬民力！彰化媽祖文化節今登場　王惠美：願和平不要戰爭

空大桃園中心畢業生朱美真　畢典致謝：心懷感恩面對未來

陳亭妃爭取西瓜、蘆筍、哈密瓜災損補助　力爭轉作、契作品項重新登記

響應國家防災日　台東縣消防局聯合賣場設置防災物品專賣區

《雲林100堅持故事》新書發表會　鄉林賴正鎰談限貸令

金門2疫苗「10／1同步開打」！　接種新冠疫苗再送500元商品卡

台澳學術交流！逢甲大學引領國際教育　擴大與澳洲名校合作

台南西竹圍之丘文創園區　教師節週末兩日盛大舉辦

台南文資月打造觸電文資流　旅讀、講座與沙龍體驗精采台南

家長會長聯合鎮民代表贈送足球　隊員喊出用好表現來回報

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

乳牛貓被媽撫摸翻肚撒嬌　換爸牠秒「喵聲尖叫」XD

政府將徵用40萬民力！彰化媽祖文化節今登場　王惠美：願和平不要戰爭

空大桃園中心畢業生朱美真　畢典致謝：心懷感恩面對未來

陳亭妃爭取西瓜、蘆筍、哈密瓜災損補助　力爭轉作、契作品項重新登記

響應國家防災日　台東縣消防局聯合賣場設置防災物品專賣區

《雲林100堅持故事》新書發表會　鄉林賴正鎰談限貸令

金門2疫苗「10／1同步開打」！　接種新冠疫苗再送500元商品卡

台澳學術交流！逢甲大學引領國際教育　擴大與澳洲名校合作

台南西竹圍之丘文創園區　教師節週末兩日盛大舉辦

台南文資月打造觸電文資流　旅讀、講座與沙龍體驗精采台南

家長會長聯合鎮民代表贈送足球　隊員喊出用好表現來回報

藍白擋總預算蔣萬安籲「中央聆聽民眾心聲」　議員批：應捍衛市民權益

政府將徵用40萬民力！彰化媽祖文化節今登場　王惠美：願和平不要戰爭

下巴掉地上！曹佑寧憶12年前世青賽：大谷飆160，藤浪滑球噁心

男友是省錢魔人　超過30度才開冷氣「只能吹2小時」！全場傻眼

感情變了該怎麼辦？從星座學角度看一個人會「直球對決」或是「默默登出」

正面看待陳偉殷願打12強　葉總提出另一個想法

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

環球購物中心周慶「10萬件6折」　消費滿5千送1300

父從小不做這事！他長大照顧父卻被說「不孝」　網力挺：別被情勒

冤獄48年！日本死刑犯袴田巖改判無罪　日媒：可借鏡台灣經驗

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

房屋稅新制上路　多屋族將加重課稅

即／剛動手術搶救回病人　基隆礦工醫院院長突倒地猝逝

台南男帶子眼科診所看診突發病抽搐南消緊急送醫

「全球前 2% 頂尖科學家」出爐　慈濟17人上榜

佔地48公頃　花東縱谷大露營10 ／19登場

嘉義仁義潭「雙蛇纏鬥」！罕見畫面曝

林口長庚「新醫療大樓」開工　2029年啟用

陳怡珍疾呼台南市美術館不能亡應永續營運！

洗腎年花400億　55歲以下末期腎友可登記移植

嘉義市高齡及行人友善示範區　速限「30」

桃園統領六週年慶　祭出超狂優惠拚業績

老舊電源導線應隨時注意更新非必要的請移除

至聖點心麵新品上市台南道地致勝好滋味

集集半程國際馬拉松賽即日起至12／30開放報名

更多熱門

相關新聞

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

台灣一名23歲女子日前從香港前往澳洲墨爾本，卻因入境時沒有旅行計畫、攜帶未申報藥物而被攔查。期間，女子透露曾到澳洲拍攝裸體寫真，卻未交代抵達澳洲的計畫，因此被海關人員取消簽證並要求返回香港，讓女子哭著說「這太扯了，不公平」。

澳洲推新政策…鼓勵員工「帶薪大號」

澳洲推新政策…鼓勵員工「帶薪大號」

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

華裔新星遭小白球K中臉　視力恐受損

華裔新星遭小白球K中臉　視力恐受損

美日印澳對話「強烈反對武力破壞穩定」　府：持續貢獻良善力量

美日印澳對話「強烈反對武力破壞穩定」　府：持續貢獻良善力量

關鍵字：

留學澳洲逢甲大學學術交流教育展

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

前兄弟啦啦隊「直接點名陳致遠」

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／8連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面