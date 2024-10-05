美軍空襲「青年運動」15個目標！　葉門2城市傳爆炸聲

▲美軍空襲葉門青年運動15個目標。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國軍方4日證實，美軍針對葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthi，又譯「胡塞」）所掌控的地區發動攻擊，利用戰機和軍艦共打擊15個目標，包含首都沙那（Sana'a）在內的多個城市皆傳出爆炸聲響。

根據《路透社》報導，負責監督美國在中東地區軍事行動的中央司令部（Central Command）表示，這次攻擊的15個目標是針對青年運動的武器系統、基地以及其他相關裝備，並利用戰機和軍艦進行打擊。

青年運動經營的馬西拉電視台（Al-Masirah）指出，葉門共有4省遭到攻擊，包含首都沙那、荷台達（Hodeida）都傳出爆炸聲響。目前死傷狀況不明。

自去年11月以來，青年運動對大約100艘紅海的船隻發動了攻擊，並且已經擊沉了兩艘船。青年運動聲稱，這些攻擊是為了報復以色列在加薩的軍事行動；除此之外，青年運動也直接向以色列發動導彈和無人機攻擊。

今年1月英國、美國發起『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian），保護紅海商業航行不受伊朗支持的武裝分子影響；成員還包括巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙。