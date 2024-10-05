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死刑釋憲後首例！劉志明逃死定讞　吳宗憲憂：未來他將假釋出獄

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭日前針對死刑釋憲案做出「有條件合憲」判決，引發軒然大波。如今也出現首件逆轉逃死定讞案，男子劉志明10年前殺害陳姓退休女教師，五度依強盜殺人罪判處死刑，但更四審改判無期徒刑後，4日最高法院駁回上訴，全案定讞。對此，國民黨立委吳宗憲無奈表示，「請告訴我，正義到底在哪？」更直言，現行無期徒刑本質上其實都是25年的有期徒刑，根本無法達到嚇阻效果，如同這個案子，被告其實已經在押多年，頂多再坐10幾年牢，「劉志明在不久的將來就會假釋出獄」。

「果不其然，我擔心的事情發生了」。吳宗憲說明，劉志明10年前持鐵鎚，重擊菜市場購物返家的女老師，造成其頭部頂骨和額骨凹陷，最後粉碎性骨折大量出血身亡，被告在過程中犯強盜、性侵、殺人等行為，5度被法院認定所犯為嚴重之罪，依強盜殺人等罪判處死刑，但卻多次被最高法院撤銷，更4審後改判無期徒刑，最高法院於4日駁回上訴後，全案定讞。

「這是憲法法庭判決嚴格限縮死刑條件後，首件逆轉逃死的案件」，吳宗憲指出，這種峰迴路轉的結局，是被害者家屬最不願看見的塵埃落定，淚水已流乾，正義無覓處，而對整體社會而言，令人擔心的事才正要揭開序幕。憲法判決就像「老大哥在看著你」，還有多少法官能在這樣嚴密的監控下，讓窮凶惡極的被告「死得其所」？

「劉志明在不久的將來就會假釋出獄」，吳宗憲直言，現行無期徒刑本質上其實都是25年的有期徒刑，根本無法達到嚇阻效果，如同今天這個案子，被告其實已經在押多年，頂多再坐10幾年牢，就可以聲請假釋出獄了，這也是為什麼他再三呼籲，應儘速修法將無期徒刑分為三級，增加一級無期徒刑，被告終身監禁不得假釋，二級無期徒刑，服刑滿40年方得假釋，三級無期徒刑即維持現制。至少讓法官在民進黨政府要求廢死、大法官搞了實質廢死的現實情況下，還有機會判一級無期徒刑，將泯滅人性的殺人犯永久隔絕於社會之外，以保護善良老百姓的生命安全，並且幫毀憲亂政的大法官補破網。

對於最高法院說，被告非預謀犯罪，這也是他被改判無期徒刑的原因之一。但吳宗憲表示，他實在無法理解，隨機對路人強盜性侵，甚至可能在被害人清醒的情況下，咬去其乳頭，並以鐵鎚重擊其頭部，以幾近於凌遲的方式使被害人痛苦死去，這樣的犯行是偶發或預謀重要嗎？又是什麼樣的經驗法則歸納出，偶發性犯罪不比預謀性犯罪嚴重？更遑論本質上，偶發性犯罪，更是將人命視為草芥，讓人更加防不勝防，今天無冤無仇走在路上，也可能無端被慘忍殺害，這難道不比預謀犯罪來的更加令人膽顫心驚？

吳宗憲提到，當他看著他的小孩時，心裡常常浮現出這句話，「每位為人父為人母者，都是用盡生命的力量在愛護子女」。新北割喉案的被害人家屬楊爸爸，日前在接受媒體訪問時，那種絕望的哭泣聲，讓他心痛到很多天都睡不好，但也絕對不及楊爸爸的萬分之一，可是司法系統、政客們是不是正在對他們進行第二次的傷害？

吳宗憲無奈表示，踏入社會工作後，常陪著被害人家屬從接辦案件、驗屍、解剖、偵查、起訴，到最後判刑，將心比心，很能體會那種失去至親肝腸寸斷的痛，所以，他從不認同廢死，更痛恨許多人總是站在悲劇之外，用一種看戲的態度去要求被害人家屬必須原諒被告，「請告訴我，正義到底在哪？」。

「壞人的囂張，常常源自於好人的沈默」，吳宗憲表示，權利只能靠自己爭取，這社會需要你我一起發聲，向無良政客與受嚴重干預的司法系統抗議，只有我們團結不再沈默，才能找回遭踐踏的公理正義與社會安全。
 

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