師鐸獎女師慘遭鐵鎚爆頭性侵慘死　變態兇手5度判死改無期定讞

▲高雄退休老師命案，最高法院4日將兇手判處無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市男子劉志明，2014年底不滿女友提分手，為搶車代步，竟持榔頭重擊獨自開車買菜、曾獲師鐸獎的陳姓退休老師，還以手指性侵，並咬掉乳頭，搜刮死者財物。劉男5度遭判處死刑，直到今年5月間的更四審才獲判無期徒刑。案經上訴，最高法院4日駁回上訴，劉男確定逃過死刑定讞。

本案發生於2014年12月間，失業多時的男子劉志明（52歲），因不滿女友提分手，酒後騎車亂逛。途經市場發現被害人陳婦買完菜準備開車回家，劉男臨時起意，打算搶車去找女友談判。他跟蹤陳婦，趁著打開車門上車之際，自後方持鐵鎚將她擊昏，但因排檔上鎖無法駛離。

劉男轉頭逼問陳婦如何解鎖，陳婦因重傷昏迷無法回答，劉男暴怒之下，竟以鐵鎚重擊陳婦頭部13下，又搜刮陳婦皮包內2000元，再把手指伸進陳婦下體性侵，還一口咬掉其乳頭再吐掉，棄置車內，隨後反鎖車輛逃逸。陳婦頭蓋骨遭敲碎，慘死在車內，檢警單位4天後將藏匿在楠梓區的劉男逮捕到案。檢方對他提起公訴。

劉男犯案手法兇殘，法院歷審均認定他犯下「強盜結合殺人罪」，包含一審、二審、更一審、更二審、更三審，總計5度將他判處死刑。但案經撤銷發回後，高等法院高雄分院今年5月間的更四審，認為「劉男的強盜殺人犯行係隨機、偶發性為之，而非計畫性為之」，不符合兩公約法中所稱「情節最重大之罪」，且經精神鑑定，更四審法院認為如果將劉男之保護因子增加，大於危險因子，再犯就會降低，因此「不能完全排除被告具有更生改善可能性」，所以認為本件不能判處死刑。更四審法院首度將劉男改判無期徒刑、褫奪公權終身。

案件再上訴最高法院，最高法院4日採信更四審見解，駁回上訴，劉男獲判無期徒刑定讞，確定逃過死刑。