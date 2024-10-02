吸毒發狂犯下滅門慘案　美德州死囚「揹5條命」注射死刑伏法

▲德州的注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國德州61歲死囚懷特（Garcia White）1日晚間接受注射死刑伏法，成為美國過去11天內被處死的第6人。1989年，他在吸毒後刺死一家三口，還在另外兩起案件中，分別殺害一名雜貨店老闆與一名婦女。

懷特在德州亨茨維爾（Huntsville）州立監獄接受注射死刑後，於當地時間傍晚6時56分被宣告死亡。他在等待行刑時，最後的一句話是，「我想要為我所做的所有事情，以及造成的所有痛苦道歉。」

1989年12月，懷特前往休士頓一處民宅，與死者波妮塔（Bonita Edwards）一起吸食古柯鹼，之後持刀刺死對方及其16歲雙胞胎女兒，甚至有證據表明，他強行撬開2個女孩的房門鎖犯案。

這起滅門慘案一度成為懸案，直到懷特因為1995年7月的雜貨店劫殺案落網後，才承認殺害母女三人，此外1989年還曾毆打另一名婦女致死。

▲懷特至少殺害五人，在生前發表最後道歉。（圖／達志影像／美聯社）



懷特的律師主張，「有強大醫療及事實證據顯示」懷特罹患智力障礙，而最高法院已於2002年禁止對此族群判處死刑。此外，他們還指控德州上訴法院，不允許辯方提出其他免死證據，包括犯案現場還有另一名男性DNA，懷特犯案時也遭遇古柯鹼引發的精神崩潰。

不過，德州總檢察長辦公室表示，辯方沒有提出能夠證明懷特智力障礙的證據，犯案現場有第2人及古柯鹼影響的證據也被法院駁回。休士頓檢察官賴斯（Josh Reiss）說，懷特在3起案件中奪走5條人命，其中2名受害者還是青少女，「就是這種案件應該判處死刑。」

儘管懷特的律師曾向最高法院提出上訴，試圖阻止行刑，但以失敗告終。德州赦免與假釋委員會9月27日也駁回了減刑或行刑暫緩30天的請求。

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