死刑犯劉志明改判「無期徒刑」　王鴻薇：司法再度挑釁人民底線

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

犯下強盜殺人罪的死刑犯劉志明，昨日在更四審時，改判「無期徒刑」。對此，國民黨立委王鴻薇今（5日）表示，死刑在憲法法庭宣告合憲之後，這些不甘心的司法權再度挑釁國家人民的底線，她感慨，大法官就是要造成實質廢死的效果，如今果然風聲鶴唳，這第一位逃死的犯人，恐怕不會是最後一位。

王鴻薇提到，殺人犯劉志明10年前持鐵鎚擊殺素昧平生、曾獲師鐸獎的退休女教師，他酒後見女老師正要開車離去，打算搶走車輛代步，就以鐵鎚重擊女老師頭部，自己坐入駕駛座，再將女教師拖入後座，拿鐵鎚敲她頭部，害女老師當場昏厥。

王鴻薇進一步說明，沒想到女老師之後甦醒，劉志明再次拿起鐵鎚重擊女老師的頭部13下，並搶走死者皮包裡2000元、還性侵，最後將女老師反鎖車內逃離現場。

「女老師最終因頭部頂骨和額骨凹陷性、粉碎性骨折並大量出血身亡。檢警事後調查，發現女老師不僅被性侵，乳頭還被咬掉、吐一邊。」

針對此案，王鴻薇表示，昨天五度依強盜殺人罪判處死刑的殺人犯劉志明，在更四審改判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。王鴻薇抨擊，死刑在憲法法庭宣告合憲之後，這些不甘心的司法權再度挑釁國家人民的底線，

王鴻薇說，換言之，劉志明正式成為釋憲宣告死刑合憲後，第一個逃死的惡徒，對被害者家屬與全國人民，敲響了司法公平正義的喪鐘，讓她也不禁直言，重擊頭部且性侵咬掉乳頭的殺人犯不用判死，這就是司法院與惡的距離。

此外，王鴻薇點出，這樣罪大惡極的罪犯，歷審認為劉志明犯嚴重之罪，難以期待可教化，但多次被最高法院撤銷，司法院的意思很清楚，就是不准判他死刑。

王鴻薇直指，直到更四審終於有了「廢死自己人」認為就醫療角度而言，不能完全排除劉志明有更生改善的可能性，而改判無期徒刑，讓劉志明獲得這張免死金牌。

王鴻薇感慨，憲法法庭雖然宣告死刑合憲，但是這些大法官就是要造成實質廢死的效果，如今果然風聲鶴唳，這第一位逃死的犯人，恐怕不會是最後一位。

最後，王鴻薇呼籲，被這群縱容罪犯的大法官，不要以為可以在學術與執政黨的高塔裡躲著，這個社會永遠不會原諒他們以及這些罪犯。