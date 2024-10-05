　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵：休了就準備收存證信函

▲▼超商,便利商店。（示意圖／pixabay）

▲為何超商颱風天堅持營業，知情人士曝關鍵。（示意圖／pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

颱風天許多沒有提前準備糧食的人，可能都會選擇到24小時營業的超商覓食，不過這次歷經山陀兒後，有網友就好奇，這次颱風在南部造成不少災情，許多超商的玻璃都被吹爆了，縣市政府也宣布放假，為什麼超商仍堅持營業，「他們停班標準是什麼」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，以前颱風天就算政府宣布停班停課，各地超商幾乎都不會暫停營業，「每次颱風假去超商，每去必開唉，超商店員是超人嗎，問題就來了 所以超商的停班標準是什麼，真的什麼事情都阻止不了超商開門嗎，有超商停班標準的八卦嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「好像真的沒看過超商休息」、「以前超商打工，停電還要手寫發票」、「就算沒人，加盟店店長也會自己下來站」、「不可能休息的」，也有人說，「無法供貨、沒店員、店面受損，才可能停業」、「以前遇過沒營業就只有停電的時候」、「沒人可以顧店，就會關門了」。

也有知情的網友解釋，「所謂加盟主其實也只是領總部的薪水的，沒有總部的允許，加盟主自己沒有關門休息的權利，一關門就準備收總部的存證信函」、「關門或大夜班不開，要總部同意」、「當初簽契約，經營時數一定都是訂好了，怎麼可能讓你要開不開的」。

ET快訊
淡水風雨強勁卻沒停班停課！侯友宜親上火線曝原因
金山淹水終於退了　「前後對比照」超驚人
大樂透頭獎3.94億一注獨得！
皮膚爛20年！他「試吃1食物」一周後驚喊：全好了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

牛排店提供待用餐「顧客給負評」！領2份遭拒氣罵：乾脆別做算了

山陀兒餘威超兇「金山日雨量破600mm」！鄭明典2張圖揭主因

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵：休了就準備收存證信函

忙到沒時間管錢！理財師：女人財務獨立才能「安全感爆棚」

金山高中114師生「留宿學校」　預計10／5從淡水回家

張友驊命危裝葉克膜　戴立綱發聲集氣！提到「紅色筆記本」

北海岸雨勢漸小！金山淹水終於退了　「前後對比照」超驚人

快訊／4縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

深入社區守護鄰里健康！東森廣場樂做公益　吸引百人施打疫苗及癌症篩檢

北北基桃颱風假「連放2天」　蔡明忠：經濟不見得全是損失

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

冒雨徒手清水溝天使現身　丁女秀雙手回應酸民質疑

金山、萬里、淡水驚人暴雨　8路不通...恐怖空拍畫面曝光

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

高雄短褲妹清水溝

高雄「最美天使」現身！曾衝城中城救貓　秀泡水雙手狂嗆酸民

豪雨狂炸金山「泥流急灌」　水淹到大腿！居民無奈泡水

牛排店提供待用餐「顧客給負評」！領2份遭拒氣罵：乾脆別做算了

山陀兒餘威超兇「金山日雨量破600mm」！鄭明典2張圖揭主因

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵：休了就準備收存證信函

忙到沒時間管錢！理財師：女人財務獨立才能「安全感爆棚」

金山高中114師生「留宿學校」　預計10／5從淡水回家

張友驊命危裝葉克膜　戴立綱發聲集氣！提到「紅色筆記本」

北海岸雨勢漸小！金山淹水終於退了　「前後對比照」超驚人

快訊／4縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

深入社區守護鄰里健康！東森廣場樂做公益　吸引百人施打疫苗及癌症篩檢

北北基桃颱風假「連放2天」　蔡明忠：經濟不見得全是損失

熬夜不睡超傷！盤點頭髮越來越少的「6個原因」

《黑白大廚》評審激盪新火花　港點女王混戰中展現冷靜

歐盟通過對中國電動車加稅　北京表反對呼籲磋商解決

北海岸暴雨成災！金山4校「92師生留宿學校」　市府動員調物資

營養師傳授「21分飽減重法」　加碼拒吃「3食物」讓你保證瘦

牛排店提供待用餐「顧客給負評」！領2份遭拒氣罵：乾脆別做算了

北海岸豪雨！新北6公車47人積水受困　全數至萬里前進指揮所

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

山陀兒餘威超兇「金山日雨量破600mm」！鄭明典2張圖揭主因

山陀兒襲台3天！彰化科技執法抓401件違規　國庫進帳130萬

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

金山淹水終於退了　前後對比照超驚人

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

新北市4區明停班課不含淡水！侯友宜臉書被灌爆

蔡明忠：颱風放2天，經濟不見得全是損失

「淹起來了！」他見金山大淹水

張友驊命危裝葉克膜　戴立綱發聲

金山高中114師生住學校　最快5日回家

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵

颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」！驚呆4萬人

迎寒露！12生肖、星座注意事項

即／暴雨肆虐　新北市4區明停班停課

即／4縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

秋天森林心測！遇見的動物看透你的自信指數

山陀兒餘威超兇！鄭明典2張圖揭主因

更多熱門

相關新聞

蔡明忠：颱風放2天，經濟不見得全是損失

蔡明忠：颱風放2天，經濟不見得全是損失

因颱風山陀兒來襲，北北基桃2日及3日連續放颱風假，富邦集團董事長蔡明忠4日表示，地方首長較保守看待放颱風假，「身為台北市民我是覺得可以接受」，且一宣布放假KTV訂位即爆滿、百貨公司週年慶到店人數都破表，不見得對經濟全是損失。

山陀兒消散豪雨續炸「5公路出現災情」　搶通時間出爐

山陀兒消散豪雨續炸「5公路出現災情」　搶通時間出爐

金山單日雨量突破500毫米　氣象署曝原因

金山單日雨量突破500毫米　氣象署曝原因

台鐵明天全線正常行駛　僅平溪線1列車停駛

台鐵明天全線正常行駛　僅平溪線1列車停駛

即／暴雨肆虐　新北市4區明停班停課

即／暴雨肆虐　新北市4區明停班停課

關鍵字：

超商颱風山陀兒

讀者迴響

熱門新聞

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

金山淹水終於退了　前後對比照超驚人

嘉義縣3歲女童陳屍床上　將解剖釐清死因

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

皮膚爛20年！他「試吃1食物」一週後驚喊：全好了

新北市4區明停班課不含淡水！侯友宜臉書被灌爆

淡水風雨強勁卻沒停班停課　侯友宜回應

大樂透3.94億一注獨得　獎落台南安南

女師慘遭鐵鎚爆頭性侵慘死　兇手5度判死改無期定讞

蔡明忠：颱風放2天，經濟不見得全是損失

即／柯文哲涉圖利111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准

大便「4顏色」是警訊！　醫發出警告：千萬不能拖

彌勒佛、五路財神符加持　彩券行曝「大樂透一注獨得今天賣出」

7-11咖啡買10送10、全家買6送6！

「淹起來了！」他見金山大淹水

更多

最夯影音

更多

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

冒雨徒手清水溝天使現身　丁女秀雙手回應酸民質疑

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面