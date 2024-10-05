為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵：休了就準備收存證信函

▲為何超商颱風天堅持營業，知情人士曝關鍵。（示意圖／pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

颱風天許多沒有提前準備糧食的人，可能都會選擇到24小時營業的超商覓食，不過這次歷經山陀兒後，有網友就好奇，這次颱風在南部造成不少災情，許多超商的玻璃都被吹爆了，縣市政府也宣布放假，為什麼超商仍堅持營業，「他們停班標準是什麼」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，以前颱風天就算政府宣布停班停課，各地超商幾乎都不會暫停營業，「每次颱風假去超商，每去必開唉，超商店員是超人嗎，問題就來了 所以超商的停班標準是什麼，真的什麼事情都阻止不了超商開門嗎，有超商停班標準的八卦嗎？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「好像真的沒看過超商休息」、「以前超商打工，停電還要手寫發票」、「就算沒人，加盟店店長也會自己下來站」、「不可能休息的」，也有人說，「無法供貨、沒店員、店面受損，才可能停業」、「以前遇過沒營業就只有停電的時候」、「沒人可以顧店，就會關門了」。

也有知情的網友解釋，「所謂加盟主其實也只是領總部的薪水的，沒有總部的允許，加盟主自己沒有關門休息的權利，一關門就準備收總部的存證信函」、「關門或大夜班不開，要總部同意」、「當初簽契約，經營時數一定都是訂好了，怎麼可能讓你要開不開的」。