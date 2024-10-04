山陀兒消散豪雨續炸「5公路出現災情」　搶通時間出爐

▲新北市金山區多處路段淹水。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風減弱消散，不過今天部分地區仍有豪大雨，全台有5公路傳出災情，包括新北市金山區台2線金山路段淹水雙向無法通行、高雄桃源區台20線明霸克露橋遭溪水沖毀50公尺河床便道等，若災情無擴大，明霸克露橋預計10月7日下周一中午搶通。

公路局表示，截至今(4)日晚間20時，有1處公路預警性封閉、2公路出現災情中斷、2公路受災但可採內車道行車。

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其中1處預警性封閉路段為新北市金山區台2甲線3K至8K+800磺溪路段，公路局表示，因持續降雨道路積水，實施預警性封閉至05日8時，視路況開放。

另2處道路災阻，包括新北市金山區台2線41K至44K金山路段，因河川溢堤淹水，雙向無法通行。另高雄市桃源區台20線94K+500明霸克露橋，遭溪水沖毀50公尺河床便道，自93K至98K+700勤和至復興路段實施封閉管制，公路局表示，若明霸克露橋災害規模無擴大，預計7日中午12時搶通車行便道，明天(5日)中午12時先搶通人行便道。

此外，有2處道路出現災情但仍可通行，包括台東縣太麻里鄉台9線380K三和路段發生土石泥流，調撥北上內側車道供南下車輛行駛，預計明天上午8時排除；屏東縣東港鎮台17線258K+200至261K+500大潭路段，因沿線部分電桿傾倒，調撥北上內側車道供南下車輛行駛。視道路狀況安全無虞後再行撤除交維，預計5日17時排除。