北北基桃颱風假「連放2天」　蔡明忠：經濟不見得全是損失

▲富邦集團董事長蔡明忠表示，北北基桃2日及3日連續放颱風假，不見得對經濟全是損失。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

因颱風山陀兒來襲，北北基桃2日及3日連續放颱風假，富邦集團董事長蔡明忠4日表示，地方首長較保守看待放颱風假，「身為台北市民我是覺得可以接受」，且一宣布放假KTV訂位即爆滿、百貨公司週年慶到店人數都破表，不見得對經濟全是損失。

富邦集團4日舉行第5屆蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮，對於颱風山陀兒肆虐南台灣，北北基桃放颱風假引起正反討論，蔡明忠會前接受媒體聯訪時直言，「放颱風假不見得對經濟完全都是損失」。

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蔡明忠說，富邦集團原預計於2日舉行蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮，因颱風延期至4日，「總算風平浪靜，可以不用再延期」。

對於三三會理事長林伯豐認為，放一天颱風假台灣一天損失至少新台幣315億元，蔡明忠笑說，「我不是在挑戰我的好友暨前輩林伯豐，他是用簡單數學，將全年產值除以365天計算」。

蔡明忠直言，對於地方首長而言，面臨是否放颱風假議題相當考驗，畢竟氣象署數字未必百分百準確，大氣、氣象捉摸不定，沒人說得準。

蔡明忠進一步指出，對於台灣地方首長較保守看待放颱風假這件事，「身為市民，最起碼在台北市我是覺得可以接受」。

蔡明忠說，尤其此次高雄、屏東都因颱風受創，因此連放4天假，高雄市長陳其邁也很英明表示讓市民放假可回去修復、整理家園，這些都是很便民的考慮。

他表示，是否該放颱風假見仁見智，當然他知道每次放颱風假最開心的是KTV，地方政府前一天晚上一宣布放颱風假，KTV訂位馬上爆滿，所以放颱風假不見得對經濟完全都是損失，尤其此次剛好又碰到百貨公司週年慶，到店人數都破表，也算對整體經濟消費有助益。