台中夫妻開當鋪+殯葬業！國小師酸恐龍家長：賺骯髒錢　判賠6萬

▲台中一名國小女老師酸家長開當鋪、做殯葬業「賺骯髒錢」，判賠學生父母各3萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者吳佩蓁／台中報導

台中一名國小女老師遭家長控訴散布學生心情日記、強逼學生道歉，還向其他老師說2名學生父母從事殯葬業及當舖「黑白兩道掛勾，賺的是骯髒錢」，家長憤而提告求償100萬元。台中地院審理認為，該師言論足以貶抑家長的社會評價，判決應賠償學生父母各3萬元。

判決指出，學生小安（化名）及小庭（化名）的父母指控，女老師曾以輔導小安為由，要他每天寫下心情日記，怎料小安畢業後竟發現老師將他的日記拿給其他老師、家長觀看，嚴重侵害學生隱私。

家長還指控，小庭就讀6年級時曾與外籍老師發生衝突，老師卻強迫小庭向外師道歉，還在校園內散布小庭毆打外師的不實言論，甚至還說他們是恐龍家長，並向其他老師散布2人從事殯葬業及當舖，賺的錢不乾淨等語，嚴重毀損學生家長名譽，因而向該師求償100萬元。

對於家長指控，女老師均否認犯行，不過3名同校老師出庭作證，表示該師確實有拿小安的心情日記給他們看，就算他們拒絕表示不想看，她還會直接念出來，語帶炫耀，證明有輔導；另外其他老師也曾聽過該師說，「小安小庭媽媽是開當舖，爸爸是殯葬業，是黑道，錢不清不白」、「黑白兩道掛勾賺的是骯髒錢，不知道來源」等語。

法官審理認為，家長並未提出任何實質證據，無從判斷有無侵害學生隱私、名譽權，但該師言論客觀上已使聽聞者產生對家長有黑道背景，利用不正當方法賺取錢財的負面印象，足以影響、貶抑家長的社會評價，判決應賠償學生父母各3萬元，可上訴。