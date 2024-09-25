「偷拍女友裸照」勒索10萬！渣男報復行徑全曝光　媽媽也遭波及

▲新竹一名男子偷拍並恐嚇前女友，遭到判罰40萬元。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

新竹地區一名彭姓男子因涉嫌偷拍並恐嚇前女友小美（化名），被新竹地方法院判賠40萬元。案件起源於兩人於2020年開始交往，在交往期間，彭男多次未經同意偷拍小美的裸露影像，並於分手後進行恐嚇、勒索財物，甚至將照片傳送給小美的母親，進一步施壓。

根據判決書，彭男與小美交往約半年，但在此期間，彭男利用手機和其他設備偷拍小美的私密照片。兩人分手後，彭男心生不滿，開始向小美發送威脅性訊息，要求支付10萬元贖回裸照，否則將照片公開散布。他還以威脅語句恐嚇小美，稱「再次幫你死去的媽上香」、「今晚送你大禮」，並傳送槍枝照片，讓小美心生畏懼。小美不堪其擾，依照彭男的要求拍攝道歉影片，並數次匯款，包括一次444元的轉帳。

事態發展至2021年，彭男進一步將小美的私密照片傳送給她當時的男友，並要求男友匯款4000元。此外，彭男還將照片傳送給小美的母親，要求匯款1萬6666元。小美與其母親最終決定提告。

彭男在偵審過程中坦承犯行，並表示自己患有持續性憂鬱症及精神官能症，還提供診斷證明，稱目前失業且依靠微薄存款維生，願意向小美母女道歉。法院審理後，考量彭男的行為涉及長期預謀竊錄、情感報復，且影像至今未被銷毀，認為彭男的行為已對小美母女造成重大傷害，判決賠償40萬元。