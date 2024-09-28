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退伍士官長性侵未成年女兒…遭兒目擊　他入獄再賠60萬

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲屏東一名退伍士官長侵女兒，犯行曝光後入獄，民事上要再賠60萬元。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名退伍士官長阿雄(化名)性侵未成年女兒，不僅在客廳舌吻、猥褻女兒時，遭兒子目擊，阿雄又2度在書房、浴室對女兒強制性交，直到女兒忍無可忍，當著母親等家人面前吐露遭到父親性侵，全案才曝光。屏東地院審理後，阿雄被判刑入獄，民事上要再賠女兒60萬元。

判決指出，阿雄於2016年至2019年間，將未滿14歲的女兒壓在住處沙發上舌吻，又在客廳用下體磨蹭女兒，直到被兒子發現才停手，另他又趁幫女兒洗澡時伸狼爪，同時又未經女兒同意，將她抱到書房的書桌上性侵。由於該名士官長平常在家地位權威，女兒認為「反抗也沒用」而隱忍多年。

直到2022年2月阿雄因故責罵女兒，女兒當著其他家人面前回嗆「你有什麼資格管我，你想想看你之前對我做了什麼事」，母親聽到後要她把事情說出來，全案才曝光。屏東地院審理，依阿雄犯2個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，各處3年1月、3年2月徒刑，另犯2個依對未滿14歲女子犯強制性交罪，各處7年1月、7年5月徒刑。

阿雄入獄服刑後，女兒再提出民事求償60萬元。法官審酌阿雄為一等士官長退伍，原從事販賣牛奶工作，月收入約5萬1千元，判他要賠女兒60萬。可上訴。

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