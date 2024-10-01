開心找女友竟撞見「屋裡有男人」　醋男發狂將23歲女活活打死

▲于男踹死女友逃亡一天後被警方逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄40歲的于姓男子去年10月凌晨到23歲吳姓女友家，卻發現屋內有一名陌生男子，醋火中燒的于男發狂用腳猛踹女友頭部，隨後搭著友人的車逃逸，吳女被打到昏迷不醒，送醫搶救不治，于男被依殺人罪提起公訴，並在法院審理期間，與家屬達成350萬元和解，法官審酌家屬意見及感受，避免審理時間過長，裁定全案不行國民參與審判。

全案發生於去年10月3日，苓雅分局獲報，自強三路一住所發生女子疑因感情糾紛，遭男性友人毆打成傷，立即派員查處，到場時發現被害吳姓女子昏迷，嫌疑人于男已離開現場，警方隨即協助將吳女送醫治，並通知家屬到場。

警方在10月4日11時15分結合台南市警局第4分局於台南市區逮捕于嫌，全案移送檢方後，因于男涉及其他詐欺案件，因此被裁定羈押禁見。

▲于男在行兇後，搭乘朋友的車子逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢方後續調查發現，于男和吳女原本是男女朋友，10月3日上午6時30分許，于男到吳女租屋處找她時，卻發現屋內還有另一名陌生男子留宿，醋火中燒，于男先動手打了吳女和該名男子，男子悻悻然離開後，于男繼續狂揍吳女，害吳女當場昏厥。

于男隨後通知陳姓友人到場，陳男到場時，于男還是沒停手，最後更是嗆「去死一死」一腳狠踹吳女頭部，陳男趕緊私下通知吳女的朋友來，然後兩人就開車逃逸，吳女的朋友趕到後，吳女早已昏迷奄奄一息，被送醫搶救後，仍因頭部、身體多處傷重而宣告不治。

警方逮捕于男後，于男坦承有動手，但否認有殺人的犯意，表示只是想教訓女友，檢方偵辦後依照殺人罪將于男起訴。

法院審理期間，于男積極與吳女的家屬達成350萬元和解，並先給付300萬元，家屬才具狀給法官，認為國民法官審理程序冗長，造成家屬一再回憶親人死亡結果，希望訴訟程序儘速終結，能早日回復日常生活，法官因此裁定全案不進行國民法官審判。