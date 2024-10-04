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中國祭出「蟒蛇戰略」　海軍司令唐華：解放軍已準備好隨時封鎖台灣

▲▼總統蔡英文主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」，新任海軍司令唐華上將授階。（圖／總統府提供）

▲唐華透露，中國正不斷實施「蟒蛇戰略」施壓台灣。圖為前總統蔡英文授予唐華海軍司令階級的照片。（圖／總統府提供）（圖／總統府提供）

記者葉睿涵／編譯

英國《經濟學人》3日刊出中華民國海軍司令唐華上將的專訪，表示中國自賴清德520上台後，就不斷實施「蟒蛇戰略」施壓台灣，「只要中國願意，解放軍隨時可以封鎖台灣」，但台灣持續展現克制，避免為北京製造藉口發動封鎖或衝突。

《經濟學人》在這篇標題為「中國正用蟒蛇戰略壓制台灣」（China is using an “anaconda strategy” to squeeze Taiwan）的文中直言，北京對賴清德不滿早已不是個秘密，不僅在賴清德上台後將更多機艦部署在台海周邊，還將賴清德形容成是頑固的「分裂主義者」，可能會挑起台海戰爭。

唐華警告，中國現正採取「蟒蛇戰略」對付台灣。未來，解放軍將「緩慢但目標明確」地在台灣周邊持續增加軍事存在，而且這從解放軍如今在台海周邊的機艦數量和執行任務時間都翻倍成長就可以獲得證實，「解放軍已做好準備，只要他們願意，就隨時可以封鎖台灣。」

根據唐華的說法，解放軍在台灣周圍的活動次數自2023年初以來顯著增加。單只8月份來說，解放軍飛越台海中線的次數就達到了193次，與1月的36次相比大幅增加了5倍之多。同時，解放軍艦在台灣周圍的活動也從1月的142艘增加到8月的282艘。這些船隻不僅數量增加，巡邏時間也從幾個小時延長至數天，越來越接近台灣的離岸24浬區域。

此外，解放軍的巡邏活動也逐漸擴展到了台灣東部。過去，這一區域被認為是相對安全的地方，但自從美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在2022年快閃台灣後，解放軍就開始在此進行模擬封鎖，並將東部的海空巡邏與環台任務常態化。這種巡邏已不僅限於台灣南部與西部，還包括環繞台灣島以及台日之間的航道，顯示出中國對台灣海域和空域的全面壓力。

雖然台灣國防部自2020年起每天公佈解放軍空中活動資訊，但台灣政府一直未公佈解放軍海軍艦艇的活動細節。唐華表示，政府此舉可能是為了避免引起社會恐慌或影響經濟，而解放軍也正試圖透過頻繁巡邏來逼迫台灣軍隊犯錯，進而為可能的封鎖提供藉口。為應對這一局勢，台灣今年更新了接戰規則，強調不挑釁、不升級的防禦方針。

面對解放軍日益加劇的壓力，台灣持續加強與盟友的合作。日本海軍今年9月也首次穿越台灣海峽，並與澳洲、紐西蘭、德國等盟友進行聯合演習。這些行動象徵著國際對台灣海峽自由航行權的支持。美國海軍也定期穿越台海，發出維護國際水域的信號。儘管中國多次對此提出抗議，但解放軍並未顯示出撤回「蟒蛇戰略」的跡象。

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