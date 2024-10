中國祭出「蟒蛇戰略」　海軍司令唐華：解放軍已準備好隨時封鎖台灣

▲唐華透露,中國正不斷實施「蟒蛇戰略」施壓台灣。圖為前總統蔡英文授予唐華海軍司令階級的照片。(圖/總統府提供)(圖/總統府提供)

記者葉睿涵/編譯

英國《經濟學人》3日刊出中華民國海軍司令唐華上將的專訪,表示中國自賴清德520上台後,就不斷實施「蟒蛇戰略」施壓台灣,「只要中國願意,解放軍隨時可以封鎖台灣」,但台灣持續展現克制,避免為北京製造藉口發動封鎖或衝突。

《經濟學人》在這篇標題為「中國正用蟒蛇戰略壓制台灣」(China is using an “anaconda strategy” to squeeze Taiwan)的文中直言,北京對賴清德不滿早已不是個秘密,不僅在賴清德上台後將更多機艦部署在台海周邊,還將賴清德形容成是頑固的「分裂主義者」,可能會挑起台海戰爭。

唐華警告,中國現正採取「蟒蛇戰略」對付台灣。未來,解放軍將「緩慢但目標明確」地在台灣周邊持續增加軍事存在,而且這從解放軍如今在台海周邊的機艦數量和執行任務時間都翻倍成長就可以獲得證實,「解放軍已做好準備,只要他們願意,就隨時可以封鎖台灣。」

