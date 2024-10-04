台灣不是棋子！　馬英九：賴清德「新兩國論」引發國際疑賴論

▲馬英九與盧森堡首相Luc Frieden（圖左）、祕魯前總理Roberto Dañino（圖右）合影 。（圖／馬英九辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九日前於美國哈佛大學發表演說，並與盧森堡首相Luc Frieden、祕魯前總理Roberto Dañino等領袖會談。馬英九表示，台灣不是棋子，兩岸的未來發展應由兩岸人民自己決定。總統賴清德的「新兩國論」台獨宣言，已引發美國政、商、學界疑慮，所謂的「疑賴論」在國際社會四起。

馬英九日前赴母校美國哈佛大學，於費正清中心發表演說，並參加哈佛法學院 LL.M.100週年「世界領袖論壇」。馬英九在和盧森堡首相Luc Frieden等人對談時表示，他任內與大陸、美國、日本等都保持很好的關係，沒有人認為兩岸有可能會發生戰爭。對馬的談話，與會領袖都表達高度認同，認為和平與避戰、讓人民過安定的生活，是國家領袖最重要的任務。

馬英九表示，今年四月十日，他率20位台灣學生在北京與中共總書紀習近平會面，當時習態度非常柔軟謙和，表示只要兩岸都認同自己是中華民族，任何事情都可以坐下來談，也說兩岸交流要繼續，並期盼台灣民眾多來大陸走走，大陸民眾也多去台灣看看。馬認為這是習對台灣民眾釋出的善意與誠意，也是營造賴清德上任後的運作空間。

馬英九表示，遺憾的是，賴清德並沒有回應這份善意，甚至在今年520就職演說中，公開宣示「新兩國論」的臺獨路線，引發大陸強烈反應，不只發動大規模圍台軍演，更進一步公布關於懲戒台獨勢力的法律規定。

馬英九提到，「新兩國論」對台灣安全與兩岸和平毫無益處，只會埋下仇恨、不安與動亂的種子。賴清德的台獨宣言，也引發美國政、商、學界疑慮，所謂的「疑賴論」在國際社會四起，美國在台協會主席，也數次來台表達對這種發展的關切。

馬英九再次呼籲賴清德，改變「新兩國論」的台獨路線，回到「中華民國憲法」及「兩岸人民關係條例」來處理兩岸關係，這兩種法律是兩岸之間最重要的法律，以法為規，以兩岸和平、台灣人民安全為念，回歸憲法「一中原則」，重建兩岸互信，這不只是中華民國總統的義務，也能為兩岸及區域帶來和平。

馬英九也提醒民進黨政府要認清現實，沒有一個國家會為了台灣，犧牲自己的子弟，兩岸若發生戰火，死傷的都是兩岸的中國人。他也再次呼籲美國以及關心台灣的國際友人，要鼓勵台灣與大陸對話，這是對各方以及區域安全最有效、最有利的方式。但是兩岸的問題兩岸自己解決，沒有其他外國介入的空間。根據我們與大陸的憲法，兩岸同屬一個中國，所以兩岸問題理應由兩岸自己談，不可能也不應該假手他人，更不可讓外國來干預。

