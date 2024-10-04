中國投入研發經費　2023年逾14兆

▲中國在科研投入了3兆元人民幣。（圖／CFP）



文／中央社

中國國家統計局、科學技術部與財政部2日聯合發布「2023年全國科技經費投入統計公報」指出，2023年中國研究與試驗發展經費投入總額為人民幣3.3兆元（下同，約新台幣14.85兆元），年增8.4%，並保持穩定成長趨勢。

據新華社報導，中國的研究與試驗發展（R&D）經費總量在2012年突破1兆元，2019年突破2兆元，2022年突破3兆元。目前R&D經費總量僅次於美國，居世界第二。

中國國家統計局社科文司統計師張啟龍說，R&D經費投入持續加大，為中國加快實現高水準科技自立自強提供有力保障。

此外，張啟龍指出，中國企業R&D經費占全社會比重水準接近美國（79.0%）和日本（79.4%），高於德國（67.4%）、法國（65.8%）等歐洲國家，為創新發展提供支撐。

報導指出，從投入的強度觀察，2023年中國R&D經費投入強度（R&D經費與GDP之比）為2.65%，比上年提高0.09個百分點，提升幅度快於「十三五」以來0.02個百分點的年均水平。

分類別來看，2023年，中國基礎研究、應用研究、試驗發展經費分別為2259.1億、3661.5億和2兆7436.5億元，分別年增11.6%、5.1%和8.5%。基礎研究經費延續兩位數以上較快成長趨勢，增速比R&D經費增速快3.2個百分點；基礎研究占R&D經費比重達到6.77%，創歷史最好水準。

從活動主體看，2023年，企業、政府屬研究機構、高等院校的R&D經費分別為2兆5922.2億元、3856.3億元和2753.3億元，分別比上年增長8.6%、1.1%和14.1%。其中，企業占全社會R&D經費的比重為77.7%，比2022年提高0.1個百分點，創新主體地位進一步鞏固。