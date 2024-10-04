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真主黨發射230砲彈　以色列瞄準「繼任領袖」狂轟！目前生死不明

▲▼真主黨執行委員會主席薩法丁（Hashem Safieddine）被視為最有可能成為真主黨領袖納斯拉勒繼任者的人選。（圖／翻攝自X）

▲以色列聲稱該國3日發動攻擊，試圖殲滅被視為最有可能成為真主黨領袖納斯拉勒繼任者的薩法丁。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

黎巴嫩真主黨10月3日向以色列發射砲彈，並針對定居點與軍事基地展開攻擊。與此同時，伊朗支持的伊拉克民兵組織也襲擊了以色列。隨後，以色列對貝魯特發動攻擊，試圖殲滅真主黨有可能成為新一任領袖的高層薩法丁（Hashem Safieddine），而薩法丁至今仍生死未卜。

據CNN報導，以色列指責真主黨在10月3日向以色列境內發射約230枚砲彈，聲稱這是近期2國邊境衝突升級的一部分。真主黨宣稱當天進行了32次攻擊，包括對以色列定居點和軍事基地的火箭空襲，還襲擊了在黎巴嫩南部展開地面行動的以色列士兵。

除了真主黨外，伊朗支持的另一個民兵組織「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）也聲稱對以色列南部的一場無人機襲擊負責。事後，以色列軍方表示，這架無人機已被軍方所攔截，無人受傷。

一名以色列官員向CNN透露，以色列在當地3日晚間至4日清晨對貝魯特發動了空襲，而這場行動的目標正是真主黨高層薩法丁。薩法丁被認為是真主黨在前領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）死亡後的繼任者之一。CNN目前還不清楚薩法丁是否已在這場空襲中喪命，但以黎衝突的升級進一步引發了外界對地區穩定的擔憂。

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