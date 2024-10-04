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大陸 大陸焦點 特派現場

「峨眉派女俠」現身香港　大師姐領8美少女街頭炫技

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假期間，一群身著黑紅色系武術服的「峨眉派女俠」現身香港街頭，穿梭在各景點及大街小巷中，演繹中國武術，引起外界關注。據了解，這群女俠是由「95後」大師姐凌雲與8位「00後」美少女組成，各自都有武術基礎和絕活，包括峨眉拳、峨眉刺、峨眉劍等武藝皆十分拿手。

▲峨眉派女子功夫團。（圖／翻攝微博）

▲峨眉派女子功夫團。（圖／翻攝微博，下同）

影片顯示，美少女們穿著武術服在香港街頭演繹武術，包括傳統的油傘、功夫扇，也有長槍、峨眉刺等冷兵器，在快慢節奏搭配下的攝影技巧下，動靜之間展現剛毅而不失優雅的武學功底，讓外界十分讚嘆。

▲峨眉派女子功夫團。（圖／翻攝微博）

女俠們在奧運期間還曾遠赴巴黎，創作一支功夫、運動及音樂結合的影片《綻放巴黎》。影片中，女俠們在羅浮宮前與擊劍選手切磋；在凡爾賽宮與街舞選手「battle」；在塗鴉藝術籃球場演示「太極運球」；片尾則是一同展示最拿手的「峨眉刺」。

▲峨眉派女子功夫團。（圖／翻攝微博）

大師姐凌雲10歲便前往武術學校學習「峨眉武術」，畢業後，創建「峨眉派女子功夫團」的想法油然而生，便開始在各大網路平台及體育院校挑選合適的「師妹」入團。

▲峨眉派女子功夫團。（圖／翻攝微博）

家中開武館的美少女張婧萱從小便學習太極拳，收到凌雲的私信邀約時，一度以為是「詐騙集團」，深聊後興起濃厚的興趣，在說服家裡的反對後，毅然決然踏上這條「峨眉女俠」之路。

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