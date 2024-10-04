北市議會今開議委員會抽籤　陳重文進教育、應曉薇進民政

▲台北市議會開議。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會今（4日）開議，首日僅進行委員會抽籤、召委選舉以及質詢順序抽籤等。此會期議員席次變化大，王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、吳沛憶、王世堅等5人當選立委，陳重文、應曉薇2人分別因台智光、京華城案被羈押，日前陳重文在羈押195天後才以800萬元交保，重返議會。無黨籍的陳政忠因案遭解職，加上民進黨議員許家蓓過世，此會期共少了8席市議員。此次委員會抽籤，陳重文進入教育文化、應曉薇進入民政。

根據抽籤結果，工務委員會最熱門，有25名議員登記但僅有11席，最終，民進黨陳怡君、陳賢蔚、王閔生、許淑華、林亮君等5人抽中，國民黨李柏毅、郭昭巖、陳錦祥、李傅中武等4人，再加上社民黨的苗博雅、無黨籍的徐立信。

警政衛生委員會部分，國民黨的楊植斗、柳采葳、秦慧珠、李明賢、吳志剛等5人抽中，民進黨劉耀仁、李建昌，民眾黨林珍羽、張志豪。

交通委員會部分，國民黨的徐弘庭、陳炳甫、張斯綱、戴錫欽等4人抽中，民進黨則有洪健益、顏若芳、林延鳳、趙怡翔等4人，以及新黨的侯漢廷。

教育委員會方面，國民黨的耿葳、吳世正、闕枚莎、陳重文、葉林傳、王欣儀等6人抽中，民進黨王孝維、鍾佩玲2人抽中，以及民眾黨的黃瀞瑩。

財政建設委員會部分，民進黨洪婉臻、簡舒培、張文潔、林世宗、何孟樺等5人抽中，國民黨有汪志冰、林杏兒、鍾小平等3人抽中。

民政委員會部分，國民黨的李芳儒、曾獻瑩、應曉薇、鍾沛君、詹為元、游淑慧等6人抽中，加上民進黨陳慈慧、民眾黨陳宥丞。