1張1.2萬！國慶晚會黃牛票流竄　詹為元嘆：無價票券「無法可管」

▲台北市議員詹為元。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國慶晚會將於5日在台北大巨蛋舉行，9月30日中午12時開放索取限量5000張門票，由於天后「二姐」江蕙復出，民眾熱烈響應，15分鐘索取完畢，但網路上隨即出現黃牛票，民進黨台北市議員陳怡君爆料1張高達1.2萬元。國民黨台北市議員詹為元1日表示，由於此次是無價票券，導致市府無法可管黃牛票。

詹為元1日於臉書發文表示，「國慶晚會黃牛票猖獗卻無法可罰？」國慶晚會門票索票結束後，網路各大社團陸續出現拋售門票資訊，而面對黃牛票問題，在索票前主辦單位觀傳局僅表示，平台設有驗證排隊機制，為了就是防範黃牛機器人大量掃票，但是現在網路上有很多黃牛票，顯見平台驗證似乎仍沒有效果。

詹為元提及，黃牛票氾濫，讓人想到先前大巨蛋Home Run台北大巨蛋預備賽時情景，但北市府再一次面對黃牛票卻仍原地踏步，依舊沒有解決問題的方式。據了解，因為此次索票為「無價票券」，因此不適用《文化創意發展法》與《社會秩序維護法》作為裁罰的法源依據，「換句話說，黃牛販售無價票券黃牛票，市府無法可管，極其荒謬」。

詹為元指出，雖然經過詢問，目前文化局將函釋文化部，請中央清楚裁示《文化創意發展法》0元票券問題，以及該適用何種法條來懲罰網路黃牛票的兜售行為，但實在是緩不濟急，「如果打1999檢舉下架呢？很抱歉，目前無法可管，也缺乏主管機關，結果就是無法下架，讓黃牛持續猖獗」。

詹為元說，這次國慶晚會因為有江蕙復出演唱，許多朋友都是引頸期盼，但卻有惡劣的黃牛在網上高價兜售門票，賺取暴利，實在卑劣，這2天也不斷要求北市府應有更積極的作為，呼籲大家在法能規範前共同抵制黃牛，不可讓其得逞！