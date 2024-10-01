　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／羈押195天獲800萬交保　3限+電子監控...陳重文妻急籌錢

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理台北市議會國民黨三連霸議員陳重文所涉圖利罪，今（1日）開庭完成所有證人詰問程序，訂於下周二（8日）開始辯論，陳透過律師團請求交保、允諾準時出庭絕不遲到，合議庭認定仍有逃亡之虞但已無勾串滅證之虞，裁准他交保800萬元，並限制住居與限制出境、出海，另須接受電子監控，陳妻正火速籌錢中。

▲▼台北市議會國民黨三連霸議員陳重文（中，白上衣）涉圖利、羈押至今逾半年，今（1日）到台北地院出庭獲准交保800萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳重文（中，白上衣）涉圖利被羈押至今逾半年，今（1日）到台北地院出庭獲准交保800萬元、須接受電子監控。（圖／記者黃哲民攝）

陳重文從今年（2024年）3月21日被羈押禁見至今逾半年共195天，在看守所度過47歲生日，合議庭今傳訊包括陳妻白惠萍在內最後4位證人，庭訊於中午12點結束，合議庭確認檢辯雙方不再聲請傳喚證人與調查證據，因此諭知將本案辯論程序提前到下周二（8日）上午9點30分開庭。

辯護律師順勢請求准許陳重文交保，以便律師團跟陳能充分討論案情與辯護重點，畢竟看守所律見時間有限、「而且颱風快來了」，陳的家屬可提出500萬元保證金，若合議庭覺得不夠，家屬願再努力。

檢方主張繼續羈押禁見，除因陳重文涉犯重罪、必然伴隨高度逃亡之虞，又長期擔任民代，有足夠人脈與能力逃亡海外生活，陳還曾在偵辦期間干擾證人，本案若上訴二審仍有勾串風險，且陳仍為市議員，交保後極可能影響市府官員、本案廠商證人等。

檢方認為，陳重文本案被控濫用職權涉嫌圖利，若要准許交保，應先讓陳辭去議員職務，防止他繼續藉由議員職權勾串。

辯護律師反駁指出，檢方的說法如同「正義使者」、但欠缺法律依據，否則被告在判決定讞前，「豈不是要一直押著就好」，況且檢方起訴蒐證完備、全案證人都已詰問完畢，更無勾串滅證之虞，請求法官以其他方式防逃。

合議庭訊問陳重文是否願意接受電子監控，陳不假思索答「願意」，被問到下周二開庭能否保證遵期到場，陳立馬表明「不會遲到」。

合議庭短暫休庭評議後，認為陳重文仍有逃亡之虞但已無勾串、滅證之虞，裁定陳交保800萬元，限制出境、出海8個月，限制住居於北投區住家，期間並須接受電子監控，審判長提醒陳「戴上電子監控設備，不能靠近機場與海岸線」。

陳重文被控涉嫌圖利案情，背景為上市公司台通光電的子公司台灣智慧光網，2011年與台北市府簽訂光纖BOT契約，台智光建置台北市轄內光纖網路、享有25年經營權，營運期間內，台北市府所屬機關要優先租用台智光提供的網路服務。

陳重文去年（2023年）4月到6月間，涉利用議員索取資料與提出質詢等職權，插手台北市府社會局規劃轄下公立托兒所監視器系統雲端建置案，施壓官員依光纖BOT案架構，委請台智光公司建置。

接著，陳重文去年7月底全額出資成立立錡雲端公司，隱身幕後找監視設備業者康立錡掛名負責人，並運作立錡公司成為公托監視系統雲端標案供應商，台智光因陳重文的緣故，向立錡公司採購本件標案所需硬體設備逾1000萬元，立錡公司卻轉包給康男獨資的維鑛公司履約，「過水」淨賺約3成共321萬餘元，被視為陳的不法利益。

ET快訊
山陀兒「巔峰持續18小時」　粉專：中央山脈恐削弱強度往西走
快訊／陳重文羈押195天獲800萬交保！　妻子急籌錢
iPhone內建「最強颱風追蹤App」！　隱藏功能看12小時
搶到江蕙票加價1萬元！　黃牛被逮了
山陀兒環流超越賽洛瑪！　粉專：南部將有「前所未見劇烈風雨」
柯文哲女秘書2度出庭！今沒比中指...笑回：經營檢調但顏色錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄男颱風前修樹木摔落大排！意識昏迷送醫急救

所長遭拖撞奪命！肇事車車殼撞破畫面曝　女毒蟲開1.6k棄車逃亡

快訊／山陀兒來硬要觀浪！高雄26人遭勸離　不聽勸最高罰25萬

餓死又發育不全！高雄女嬰「火化沒骨灰」　嬤送最後一程：苦了妳

快訊／羈押195天獲800萬交保　3限+電子監控...陳重文妻急籌錢

五楊高架4車連撞害1人截肢　警傳「跨槽化線」駕駛釐清肇責

強颱山陀兒進逼！澎湖岸巡勸離遊客　不聽勸最重可罰25萬

「二姐」國慶晚會復出開唱引索票風　警逮3黃牛...最高單張+1萬

激戰5次搞大15歲女友肚子！他向未來岳母報喜訊　遭警搜索下場曝

上訴判更重！新竹惡狼連續掐頸性侵女子、性騷少女　二審判9年半

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

鄭中基揪盧廣仲唱〈左右為難〉　認識6年..初見面：在吃涼麵XD

快訊／高雄男颱風前修樹木摔落大排！意識昏迷送醫急救

所長遭拖撞奪命！肇事車車殼撞破畫面曝　女毒蟲開1.6k棄車逃亡

快訊／山陀兒來硬要觀浪！高雄26人遭勸離　不聽勸最高罰25萬

餓死又發育不全！高雄女嬰「火化沒骨灰」　嬤送最後一程：苦了妳

快訊／羈押195天獲800萬交保　3限+電子監控...陳重文妻急籌錢

五楊高架4車連撞害1人截肢　警傳「跨槽化線」駕駛釐清肇責

強颱山陀兒進逼！澎湖岸巡勸離遊客　不聽勸最重可罰25萬

「二姐」國慶晚會復出開唱引索票風　警逮3黃牛...最高單張+1萬

激戰5次搞大15歲女友肚子！他向未來岳母報喜訊　遭警搜索下場曝

上訴判更重！新竹惡狼連續掐頸性侵女子、性騷少女　二審判9年半

快訊／高雄男颱風前修樹木摔落大排！意識昏迷送醫急救

真主黨領導層「幾乎全滅」　白宮國安發言人示警：仍有威脅

巨石、土石流滑落　南迴公路今晚20起預警封路

所長遭拖撞奪命！肇事車車殼撞破畫面曝　女毒蟲開1.6k棄車逃亡

南韓今慶國軍節！尹錫悅重砲威脅北韓　怪物級導彈「玄武-5」首亮相

恆大遭罰禁發債3年 許家印終身禁任債券發行人董事

2公費疫苗第1階段開打！疾管署：「陪打者可一起打新冠」免等11月

許瑋甯拚視后連莊！　《餘燼》對戲張震好自在「很有紳士風度」

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

台積電漲15元收972　台股大漲165點來到22390點

社會熱門新聞

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

遭女毒蟲拖行殉職！英勇所長「學霸背景曝」

殉職所長家庭照曝光！　與妻十指緊扣滿眼愛意

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞送醫不治

柯文哲「隨身USB」解密！　金流驚見高虹安等2人

殉職所長相驗　爸神情凝重、妻雙眼紅腫抵殯儀館

快訊／北檢預計第5度提訊！柯文哲「不願出庭應訊」

台東3死蝸牛粽疑「親人下毒手」　藏鏡人呼之欲出

五楊高架「1車鬼切」害連環撞　無辜男截肢

沈慶京「行賄手法」破解！　柯文哲2階段收錢

母生妹妹竟留6歲兒顧　男童在醫院吃泡麵

惡劣毒蟲陳嘉瑩害警殉職　落網曝：怕沒錢繳罰金

更多熱門

相關新聞

涉貪1208萬再押2月　阮厚爵提準抗告遭駁回

涉貪1208萬再押2月　阮厚爵提準抗告遭駁回

彰化縣前和美鎮長阮厚爵，因4年前一起祭祀公業土地案從5月羈押至今，檢方查出他涉嫌收賄1208萬餘元，逃漏稅301萬餘元，9月13日依涉貪起訴移審，法官裁定再羈押禁見2月，阮指出當時當鎮長前間他全案並無參與，沒有羈押必要，提出「準抗告」聲請。法官認為，阮否認犯行，說法與其他證人所述差異很大，金錢流向前後不一，有事實足認有勾串共犯及證人之虞，將聲請駁回。

民眾黨智庫孫鳳群遭約談　四叉貓爆「12萬薪資用柯文哲政治獻金付」

民眾黨智庫孫鳳群遭約談　四叉貓爆「12萬薪資用柯文哲政治獻金付」

即／京華城案再增1被告　智庫顧問涉收賄遭約談

即／京華城案再增1被告　智庫顧問涉收賄遭約談

李朱遭押！律師：柯有罪風險直線上升

李朱遭押！律師：柯有罪風險直線上升

快訊／黃紹庭回台了！檢依法拘提

快訊／黃紹庭回台了！檢依法拘提

關鍵字：

陳重文圖利羈押禁見貪污電子監控

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面