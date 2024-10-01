快訊／羈押195天獲800萬交保　3限+電子監控...陳重文妻急籌錢

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理台北市議會國民黨三連霸議員陳重文所涉圖利罪，今（1日）開庭完成所有證人詰問程序，訂於下周二（8日）開始辯論，陳透過律師團請求交保、允諾準時出庭絕不遲到，合議庭認定仍有逃亡之虞但已無勾串滅證之虞，裁准他交保800萬元，並限制住居與限制出境、出海，另須接受電子監控，陳妻正火速籌錢中。

▲陳重文（中，白上衣）涉圖利被羈押至今逾半年，今（1日）到台北地院出庭獲准交保800萬元、須接受電子監控。（圖／記者黃哲民攝）

陳重文從今年（2024年）3月21日被羈押禁見至今逾半年共195天，在看守所度過47歲生日，合議庭今傳訊包括陳妻白惠萍在內最後4位證人，庭訊於中午12點結束，合議庭確認檢辯雙方不再聲請傳喚證人與調查證據，因此諭知將本案辯論程序提前到下周二（8日）上午9點30分開庭。

辯護律師順勢請求准許陳重文交保，以便律師團跟陳能充分討論案情與辯護重點，畢竟看守所律見時間有限、「而且颱風快來了」，陳的家屬可提出500萬元保證金，若合議庭覺得不夠，家屬願再努力。

檢方主張繼續羈押禁見，除因陳重文涉犯重罪、必然伴隨高度逃亡之虞，又長期擔任民代，有足夠人脈與能力逃亡海外生活，陳還曾在偵辦期間干擾證人，本案若上訴二審仍有勾串風險，且陳仍為市議員，交保後極可能影響市府官員、本案廠商證人等。

檢方認為，陳重文本案被控濫用職權涉嫌圖利，若要准許交保，應先讓陳辭去議員職務，防止他繼續藉由議員職權勾串。

辯護律師反駁指出，檢方的說法如同「正義使者」、但欠缺法律依據，否則被告在判決定讞前，「豈不是要一直押著就好」，況且檢方起訴蒐證完備、全案證人都已詰問完畢，更無勾串滅證之虞，請求法官以其他方式防逃。

合議庭訊問陳重文是否願意接受電子監控，陳不假思索答「願意」，被問到下周二開庭能否保證遵期到場，陳立馬表明「不會遲到」。

合議庭短暫休庭評議後，認為陳重文仍有逃亡之虞但已無勾串、滅證之虞，裁定陳交保800萬元，限制出境、出海8個月，限制住居於北投區住家，期間並須接受電子監控，審判長提醒陳「戴上電子監控設備，不能靠近機場與海岸線」。

陳重文被控涉嫌圖利案情，背景為上市公司台通光電的子公司台灣智慧光網，2011年與台北市府簽訂光纖BOT契約，台智光建置台北市轄內光纖網路、享有25年經營權，營運期間內，台北市府所屬機關要優先租用台智光提供的網路服務。

陳重文去年（2023年）4月到6月間，涉利用議員索取資料與提出質詢等職權，插手台北市府社會局規劃轄下公立托兒所監視器系統雲端建置案，施壓官員依光纖BOT案架構，委請台智光公司建置。

接著，陳重文去年7月底全額出資成立立錡雲端公司，隱身幕後找監視設備業者康立錡掛名負責人，並運作立錡公司成為公托監視系統雲端標案供應商，台智光因陳重文的緣故，向立錡公司採購本件標案所需硬體設備逾1000萬元，立錡公司卻轉包給康男獨資的維鑛公司履約，「過水」淨賺約3成共321萬餘元，被視為陳的不法利益。