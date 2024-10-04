總預算卡關！黃暐瀚「不是韓國瑜的鍋」　曝：關鍵在賴清德與卓榮泰

▲資深媒體人黃暐瀚。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院長韓國瑜原先今（4日）晚間要邀請朝野立委吃「朝野和解飯」，試圖為卡關的「總預算」」解套，然而，由於山陀兒風災則決定擇期再辦。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，「總預算」不是韓國瑜的鍋，並點名真正能化解爭議的關鍵，在行政院長卓榮泰對「在野黨立委」的態度，還有民進黨主席賴清德和「在野黨主席」的交流。

黃暐瀚提到，因為風災，原本今晚要吃的「朝野和解飯」，行政院長卓榮泰向立法院長韓國瑜報告，延後再吃。黃暐瀚說明，和解飯的目的是為了「總預算」，但莫忘世上苦人多，「總預算」不是韓國瑜的鍋，行政院希望立法院「送審」，別一直卡在程序委員會。

黃暐瀚進一步說明，上週卓榮泰為「總預算」拜託韓國瑜之後，韓國瑜出面邀請立法院朝野各黨，跟行政院長一起吃頓飯，聊一聊。

「總預算卡關的各種正反理由，上週五我已經訪問了提出退回意見的高金素梅委員，本週一也邀請了民進黨立委洪申翰表達不同看法，總預算如果過不了，明年的軍公教加薪3%，許多新興計畫預算，都將不能執行。」

黃暐瀚質問，這時聖經故事，所羅門王的智慧，又要被搬出來了，誰更希望預算執行？誰更愛這個國家？黃暐瀚認為，主動願意化解紛爭的人，才是真正愛國家，愛人民，愛這塊土地的人

黃暐瀚強調，韓國瑜是立法院長，負責主持議事，不是預算被擋的「指揮者」或「提案人」，因此，黃暐瀚點名，真正能化解爭議的關鍵，不在韓國瑜，而是卓院長對「在野黨立委」的態度，還有賴主席和「在野黨主席」的交流。