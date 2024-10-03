LIVE／山陀兒「定格南部」再變瘦！暴風圈罩半個台灣　氣象署說明

記者閔文昱／台北報導

山陀兒颱風3日中午12時40分左右於高雄小港附近登陸，目前強度持續減弱且暴風圈縮小，中心近似滯留，暴風圈籠罩台中以南、花東、南投以及澎湖陸地，另外新北市和基隆市也是降雨警戒區的範圍。氣象署3日晚間11點40分說明最新颱風動態，《ETtoday新聞雲》全程直播。

根據中央氣象署資訊，山陀兒晚間11點的中心位置在北緯 22.7 度，東經 120.7 度，即在高雄的東北東方約 40 公里之處，以每小時6公里速度，向北北西進行。近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風；瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，七級風平均暴風半徑100公里。

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▲山陀兒最新動態。（圖／氣象署）

目前陸警範圍包括南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東。海警範圍包括台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽，作業船隻應嚴加戒備。另外，降雨警戒區域為新北市和基隆市。

氣象署指出，山陀兒過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，目前中心位置在高雄東北東方，向北北西移動，台中至、彰化及澎湖已脫離暴風圈，對雲林以南、南投、花蓮、台東地區仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。