　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

形容山陀兒「被山脈折磨到死，真的要掛了」惹議！　粉專親解釋

形容山陀兒「被山脈折磨到死，真的要掛了」！氣象粉專挨批講幹話回應了▲山陀兒消散。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

圖、文／CTWANT

山陀兒颱風近日侵襲台灣，3日中午12時40分從高雄小港登陸，為高雄帶來強風豪雨。颱風期間，除了中央氣象署之外，也有不少專業學者、關注氣象的粉專發布相關資訊，氣象粉專「台灣颱風論壇」 臉書有36萬人追蹤、Threads上也有6萬名粉絲，昨日發文指出「大家可以去雷達回波圖上，觀察它慢慢被山脈折磨到死的過程」、「真的要掛了，灰飛煙滅」，用字遣詞較為生動，引起少數民眾反感，對此，粉專也解釋了。

氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads上自介為「這邊認真講幹話，認真的東西在IG或fb。」昨日粉專指出，山陀兒已經減弱成輕颱，依據氣象署預測，今日就會變成熱帶低壓，「現在颱風還卡在屏東的山區，大家可以去雷達回波圖上，觀察它慢慢被山脈折磨到死的過程，莎呦哪啦，再會我的颱，莎呦哪啦，咱來say goodbye。」

形容山陀兒「被山脈折磨到死，真的要掛了」！氣象粉專挨批講幹話回應了

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「台灣颱風論壇」在Threads上用字遣詞較為生動。（圖／台灣颱風論壇Threads）

至於高、屏市區的風雨，大多已經緩和下來，下午登陸點風雨的確很可怕，確實為中度颱風登陸的威力，也是每年台灣東部在面對的事情。粉專直呼，「當然，比起前兩天那個誇張的強颱等級，這算是相對好的狀況，無論如何，最糟糕的已經過去了。」

由於「台灣颱風論壇」的用字遣詞有別於其他氣象粉專，引起網友批評，粉專也親自解釋，Threads上的風格本來就是較為活潑，「不同平台本就有不同TA，這邊預設的風格就是會比較活一點，自介寫的講幹話不是寫裝飾的，在沒有捏造預報資料或刻意誤導一般人的前提下，脆上的風格不會因為一些批評改變。」他也建議網友，想看更全面、正經一點、資料更完整的分析，歡迎轉移到臉書粉專，會更適合。

延伸閱讀
婆婆狂給不新鮮的菜！老公無奈「我也沒辦法」　網友教1招反擊
又見灌水牛1／屠宰場直擊「胃一剖開都是水」　水管入喉強灌殘忍畫面曝光
名嘴張友驊颱風天「摔倒頭撞地」命危！監視器畫面曝　粉絲湧YT祈福

ET快訊
高雄萊爾富遭暴力摧毀！損失超過200萬　末日場景曝
快訊／高雄好慘！逾6萬戶停電11萬戶停水　陳其邁喊話了
iOS 18.01更新釋出！　2災情解決了
快訊／「藍白合」再度封殺總預算案！　藍營3立委未投票
張友驊跌倒命危！　老人「最常摔地點」曝光
百萬YTR家裡又淹了　畫面曝光！他嘆：完了超級慘
快訊／那霸機場也有！　挖出美軍未爆彈
空拍畫面曝！　大山崩吞沒多輛車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山陀兒吹走路牌！在地人「接力合照」　網：二路比較會亂跑

形容山陀兒「被山脈折磨到死，真的要掛了」惹議！　粉專親解釋

安泰大火116人轉院「還有17人在加護」　高屏14醫院支援收治

專家示警下波異常降雨　「10月中後宜蘭要小心」

以前沒電腦、手機「颱風假都在幹嘛」？　網爆共鳴：點蠟燭聽廣播

快訊／路基流失「台鐵南迴線太麻里＝知本」列車停駛

山陀兒消散「北部仍有大雨」下到晚上　下周轉涼

山陀兒吹出整窗「泡泡結界」　8千人驚嘆：突然變迪士尼

百萬內電車為何大受歡迎？　中古電動車很划算？這點最致命

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

高雄大街警報巨響！滯洪池預備蓄水　居民嚇壞：像喪屍要衝出來

基隆女騎士連車被水沖走　熱心男猛拉她手救起…驚險畫面曝

山陀兒吹走路牌！在地人「接力合照」　網：二路比較會亂跑

形容山陀兒「被山脈折磨到死，真的要掛了」惹議！　粉專親解釋

安泰大火116人轉院「還有17人在加護」　高屏14醫院支援收治

專家示警下波異常降雨　「10月中後宜蘭要小心」

以前沒電腦、手機「颱風假都在幹嘛」？　網爆共鳴：點蠟燭聽廣播

快訊／路基流失「台鐵南迴線太麻里＝知本」列車停駛

山陀兒消散「北部仍有大雨」下到晚上　下周轉涼

山陀兒吹出整窗「泡泡結界」　8千人驚嘆：突然變迪士尼

百萬內電車為何大受歡迎？　中古電動車很划算？這點最致命

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

高雄連放4天颱風假！李明璇酸：趕上陸十一連假　陳其邁說話了

總預算卡關！黃暐瀚「不是韓國瑜的鍋」　曝：關鍵在賴清德與卓榮泰

台中4屁孩颱風天惡搞！籃球丟10m高水泥橋墩　這下慘了

打不進季後賽　響尾蛇解約資深投手教練史卓姆

朝野「和解飯」延期　李彥秀：若無心也只是「精心的鴻門宴」

王品再推優惠！出示畫面送軟殼蟹與龍蝦　生肖屬雞滿額現折111元

精密公司欠稅224萬元拒繳　實際負責人經聲請管收獲准

山陀兒吹走路牌！在地人「接力合照」　網：二路比較會亂跑

機房、大樓連通！安泰醫院火警濃煙狂竄釀9死　火調人員到場鑑識

勇士預計先發陣容曝　主帥談「柯瑞新搭檔」：每個位置都很競爭

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

山陀兒減弱　氣象署解除海陸颱風警報

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

颱風預報不準？黃暐瀚：不能怪氣象署

LIVE／輕颱山陀兒持續變瘦！暴風圈罩住半個台灣

山陀兒「卡在屏東上空」！環流雨彈猛轟北部2地

「牛灌水」業者公認有報應！　屠夫員工都逃不掉

網紅江老師下腹長腫瘤　最嚴重恐切子宮

山陀兒臨走警報響「大雷雨」再夜襲

更多熱門

相關新聞

山陀兒吹走路牌！在地人「接力合照」

山陀兒吹走路牌！在地人「接力合照」

山陀兒颱風挾帶強勁風雨侵襲高雄，多處路牌都因此掉落，不少高雄人見狀後苦中作樂，索性與路牌合照。臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」也分享此事，掀起網友熱烈討論，「這真是苦中作樂啊，高雄的大家辛苦了」、「高雄人的很樂觀」。

高雄萊爾富遭暴力摧毀　末日場景曝

高雄萊爾富遭暴力摧毀　末日場景曝

機車颱風夜闖國道　警狂喊「靠邊停」

機車颱風夜闖國道　警狂喊「靠邊停」

快訊／「藍白合」再度封殺總預算案　56：50表決勝、藍白4立委未投票

快訊／「藍白合」再度封殺總預算案　56：50表決勝、藍白4立委未投票

小7店員「肉身擋玻璃門」住戶嚇壞

小7店員「肉身擋玻璃門」住戶嚇壞

關鍵字：

颱風台灣用字風格氣象台灣颱風論壇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

柯以柔迎45歲合照男友　曝生日驚喜：是一直想要的

E奶通靈少女「飄哥」竟擁有宮廟

山陀兒減弱　氣象署解除海陸颱風警報

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

張友驊「跌倒命危」　吳興街影像曝光

颱風預報不準？黃暐瀚：不能怪氣象署

LIVE／輕颱山陀兒持續變瘦！暴風圈罩住半個台灣

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面