形容山陀兒「被山脈折磨到死，真的要掛了」惹議！　粉專親解釋

▲山陀兒消散。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

圖、文／CTWANT

山陀兒颱風近日侵襲台灣，3日中午12時40分從高雄小港登陸，為高雄帶來強風豪雨。颱風期間，除了中央氣象署之外，也有不少專業學者、關注氣象的粉專發布相關資訊，氣象粉專「台灣颱風論壇」 臉書有36萬人追蹤、Threads上也有6萬名粉絲，昨日發文指出「大家可以去雷達回波圖上，觀察它慢慢被山脈折磨到死的過程」、「真的要掛了，灰飛煙滅」，用字遣詞較為生動，引起少數民眾反感，對此，粉專也解釋了。

氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads上自介為「這邊認真講幹話，認真的東西在IG或fb。」昨日粉專指出，山陀兒已經減弱成輕颱，依據氣象署預測，今日就會變成熱帶低壓，「現在颱風還卡在屏東的山區，大家可以去雷達回波圖上，觀察它慢慢被山脈折磨到死的過程，莎呦哪啦，再會我的颱，莎呦哪啦，咱來say goodbye。」

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▲「台灣颱風論壇」在Threads上用字遣詞較為生動。（圖／台灣颱風論壇Threads）

至於高、屏市區的風雨，大多已經緩和下來，下午登陸點風雨的確很可怕，確實為中度颱風登陸的威力，也是每年台灣東部在面對的事情。粉專直呼，「當然，比起前兩天那個誇張的強颱等級，這算是相對好的狀況，無論如何，最糟糕的已經過去了。」

由於「台灣颱風論壇」的用字遣詞有別於其他氣象粉專，引起網友批評，粉專也親自解釋，Threads上的風格本來就是較為活潑，「不同平台本就有不同TA，這邊預設的風格就是會比較活一點，自介寫的講幹話不是寫裝飾的，在沒有捏造預報資料或刻意誤導一般人的前提下，脆上的風格不會因為一些批評改變。」他也建議網友，想看更全面、正經一點、資料更完整的分析，歡迎轉移到臉書粉專，會更適合。

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