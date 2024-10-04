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北市遭割頸男醒來了！曝「2人從身旁走過」　警鎖定拾荒男追查

記者邱中岳／台北報導

北市中山區民生東路2段，在3日上午9時許發生1名男子遭人持利器刺傷，緊急送往醫院救治，因傷者有飲酒狀況，無法表達事發原因，直到在晚上6時許，傷勢急轉直下送往加護病房搶救，經過搶救後清醒，他否認有喝酒，且表示被人持利器捅傷脖子，但對於行凶者早已不記得了。警方調閱監視器鎖定1名拾荒男子，將追查到案說明。

警方調查，3日上午9時許，接獲北市馬偕醫院通報，有1名50歲的魏姓男子，脖子上有割痕，醫生初步研判是因為玻璃劃傷導致傷痕，警方也在得知後立刻前往醫院了解狀況。

▲▼男子(紅圈）在中山區遇刺受傷，脖子被玻璃割傷送醫搶救。(圖／記者邱中岳翻攝）
▲男子(紅圈）在中山區遇刺受傷，脖子被玻璃割傷送醫搶救。(圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，魏姓男子在北市民生東路2段一家超商前，被人持利器割傷脖子，警消到場後發現魏男嚴重酒醉無法溝通，緊急送往醫院搶救，但是直到晚上6時許，卻突然傷勢加重送往加護病房搶救。

因為監視器模糊，警方初步研判魏姓男子在附近曾與2名男子擦肩而過，但是沒有拍到行兇畫面，魏男在醫院脫離險境後向警方表示，當天有與2人擦肩而過，但是對於傷人兇嫌無法認定是哪一位，警方調閱監視器通知其中1名80歲的男子到案，目前初步排除男子涉案可能。

▲▼男子送醫搶救脫離險境，警方發現案發時男子曾與2人擦肩而過，目前鎖定1男涉嫌重大。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子送醫搶救脫離險境，警方發現案發時男子曾與2人擦肩而過，目前鎖定1男涉嫌重大。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方目前掌握有另名陳姓拾荒男子也在差不多時間與魏姓男子擦肩而過，但因該名男子居無定所，將持續追查下落，並帶回釐清狀況。

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