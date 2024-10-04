　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4天颱風假關不住了！直擊漢神巨蛋爆逛街潮　美食街座無虛席

記者許宥孺／高雄報導

山陀兒颱風撲台，造成高雄市容、家園嚴重毀損，至今(4日)已連放4天颱風假，百貨業者今日則是延至中午12點營業。而今天天氣放晴，民眾也按耐不住連關在家3天的心情，《Etoday新聞雲》記者直擊，漢神巨蛋尚未開始營業，就有大票民眾停好車等著開門，美食街瞬湧人潮。

▲漢神巨蛋逛街潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄連放4天颱風假，漢神巨蛋今日爆逛街潮。（圖／記者許宥孺攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄今日天氣放晴，漢神兩館、夢時代、大立、義享時尚廣場、新光三越等百貨考量天氣因素，今早陸續宣布延至中午12點開始營業。

▲漢神巨蛋逛街潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼民眾搶排鼎泰豐，美食街人潮滿滿。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢神巨蛋逛街潮。（圖／記者許宥孺攝）

記者直擊，漢神巨蛋今日不到12點，就有許多民眾騎乘機車前往逛街，民眾在停車場門口排隊等待營業，一開門，人潮瞬湧至美食街，有人衝去佔位置，有人搶先到餐廳點餐，而最夯的鼎泰豐也不例外，12點05分畫面已經是晚到，得乖乖排隊了。

▲▼漢神巨蛋LOPIA超市。（圖／記者許宥孺攝）

▲日系超市LOPIA漢神巨蛋店今日開幕，許多民眾排隊搶鮮。（圖／記者許宥孺攝）

而今日恰逢日系超市LOPIA開幕試營運，超市位於B1美食街，工作人員連忙指揮要逛超市的民眾沿著紅龍排隊，從1樓排至B1，滿滿都是想要搶鮮享受優惠的民眾。

像是青森蘋果3顆150元就被擺在入口，也是消費者視為必入手的商品，還有各式肉品、海鮮在開幕期間都有優惠價，而最受民眾歡迎的則是熟食、壽司、甜點。

▲▼漢神巨蛋LOPIA超市。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼生鮮水果、各式肉品受主婦歡迎。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼漢神巨蛋LOPIA超市。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼漢神巨蛋LOPIA超市。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼各式熟食、甜點最受民眾歡迎。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼漢神巨蛋LOPIA超市。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼漢神巨蛋LOPIA超市。（圖／記者許宥孺攝）

ET快訊
《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！不見楊繡惠…傳一刀不剪播
快訊／新北雞舍全面燃燒！　烈焰黑煙沖天
快訊／大雷雨再襲新北　國家警報又響
颱風假KTV嗨唱「同時染雙響砲」！醫開診傻了：一早就來4個
快訊／山陀兒重創高雄　空拍畫面曝光
快訊／大排突暴漲！　1死1傷
醫院大火下修至8死　原因曝光
江蕙明復出唱3首歌　大巨蛋國慶晚會登台20分鐘
柯以柔離婚7年認愛曬甜照　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

諾羅大爆發！5歲男童高燒「1夜吐8次」住院　隔天全家都中

8旬翁雙乳腫大下垂！醫籲女乳症盡早治療　內視鏡手術無傷口

快訊／大雷雨再襲新北　國家警報又響

3.7萬人報名！機車駕訓、道路安駕補助2500元　公路局：11／30截止

台鐵南迴線路基流失搶通了　降速20公里慢行

山陀兒過後金門沙灘堆滿漂流物　游客看「沉睡戰車」驚見垃圾場

連放2天挨不住！台大醫院昨颱風門診量「翻倍」　今早就診增兩成

左手流感、右手新冠　公費疫苗開打！雲基推廣雙疫苗接種

山陀兒颱風影響　屏東墾丁、雙流等步道關閉至10／10

颱風假連放衝擊國高中段考　國教盟2點建議：可以在周末補課

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

諾羅大爆發！5歲男童高燒「1夜吐8次」住院　隔天全家都中

8旬翁雙乳腫大下垂！醫籲女乳症盡早治療　內視鏡手術無傷口

快訊／大雷雨再襲新北　國家警報又響

3.7萬人報名！機車駕訓、道路安駕補助2500元　公路局：11／30截止

台鐵南迴線路基流失搶通了　降速20公里慢行

山陀兒過後金門沙灘堆滿漂流物　游客看「沉睡戰車」驚見垃圾場

連放2天挨不住！台大醫院昨颱風門診量「翻倍」　今早就診增兩成

左手流感、右手新冠　公費疫苗開打！雲基推廣雙疫苗接種

山陀兒颱風影響　屏東墾丁、雙流等步道關閉至10／10

颱風假連放衝擊國高中段考　國教盟2點建議：可以在周末補課

諾羅大爆發！5歲男童高燒「1夜吐8次」住院　隔天全家都中

阿美家園聯外道嚴重坍方！180人恐斷糧　新北市府「繩索送物資」

喪屍煙彈3個月害2警喪命！行政院列3級毒品　警2個月剿滅18分裝場

山陀兒颱風過境台南傳零星災情 　工務局迅速排除恢復市容

富威電力攜手旭威認證　串聯AI智慧綠電與碳管理永續服務

獨／宜蘭逾40年「皇佳牛排」明年2月熄燈　業者：萬物皆漲難生存

NBA、WNBA史上最強新秀同年閃耀？　美媒狂讚溫班亞瑪、克拉克

蘋果未推摺疊機原因曝！這問題一直解決不了　網傳2027年才能上市

8旬翁雙乳腫大下垂！醫籲女乳症盡早治療　內視鏡手術無傷口

泓德能源布局台、日、澳、菲　推出智慧電力交易平台

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

生活熱門新聞

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

山陀兒減弱　氣象署解除海陸颱風警報

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

颱風預報不準？黃暐瀚：不能怪氣象署

桃園「無良屠宰場」直擊！　活牛插管灌水畫面曝光

LIVE／輕颱山陀兒持續變瘦！暴風圈罩住半個台灣

「牛灌水」業者公認有報應！　屠夫員工都逃不掉

山陀兒「卡在屏東上空」！環流雨彈猛轟北部2地

更多熱門

相關新聞

全聯推8款平價蔬菜「最低14元」

全聯推8款平價蔬菜「最低14元」

颱風山陀兒襲台後菜價飆漲，賣場發揮通路力量推出蔬菜平價抗漲優惠。全聯今（4日）起至10月9日於北農供應的229間雙北門市，推出「8款蔬菜限定優惠」，包括小黃瓜、洋蔥、馬鈴薯等，最低單粒「特價14元」。家樂福即日起至10月7日也有多款平價蔬菜優惠，有機紅蘿蔔更祭出「買1送1」。

颱風暖心片！老翁「心臟不適急就醫」遇大淹水　警一秒揹起

颱風暖心片！老翁「心臟不適急就醫」遇大淹水　警一秒揹起

即／高雄總動員重建家園　11萬停水戶恢復供水

即／高雄總動員重建家園　11萬停水戶恢復供水

山陀兒消散　離島交通船今137航次仍停航

山陀兒消散　離島交通船今137航次仍停航

雪上加霜！　高雄200億大案接待中心「被吹掉半個」

雪上加霜！　高雄200億大案接待中心「被吹掉半個」

關鍵字：

高雄山陀兒颱風颱風假漢神巨蛋LOPIA影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩

柯以柔迎45歲合照男友　曝生日驚喜：是一直想要的

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面