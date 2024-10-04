4天颱風假關不住了！直擊漢神巨蛋爆逛街潮　美食街座無虛席

記者許宥孺／高雄報導

山陀兒颱風撲台，造成高雄市容、家園嚴重毀損，至今(4日)已連放4天颱風假，百貨業者今日則是延至中午12點營業。而今天天氣放晴，民眾也按耐不住連關在家3天的心情，《Etoday新聞雲》記者直擊，漢神巨蛋尚未開始營業，就有大票民眾停好車等著開門，美食街瞬湧人潮。

▲高雄連放4天颱風假，漢神巨蛋今日爆逛街潮。（圖／記者許宥孺攝）

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高雄今日天氣放晴，漢神兩館、夢時代、大立、義享時尚廣場、新光三越等百貨考量天氣因素，今早陸續宣布延至中午12點開始營業。

▲▼民眾搶排鼎泰豐，美食街人潮滿滿。（圖／記者許宥孺攝）

記者直擊，漢神巨蛋今日不到12點，就有許多民眾騎乘機車前往逛街，民眾在停車場門口排隊等待營業，一開門，人潮瞬湧至美食街，有人衝去佔位置，有人搶先到餐廳點餐，而最夯的鼎泰豐也不例外，12點05分畫面已經是晚到，得乖乖排隊了。

▲日系超市LOPIA漢神巨蛋店今日開幕，許多民眾排隊搶鮮。（圖／記者許宥孺攝）

而今日恰逢日系超市LOPIA開幕試營運，超市位於B1美食街，工作人員連忙指揮要逛超市的民眾沿著紅龍排隊，從1樓排至B1，滿滿都是想要搶鮮享受優惠的民眾。

像是青森蘋果3顆150元就被擺在入口，也是消費者視為必入手的商品，還有各式肉品、海鮮在開幕期間都有優惠價，而最受民眾歡迎的則是熟食、壽司、甜點。

▲▼生鮮水果、各式肉品受主婦歡迎。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼各式熟食、甜點最受民眾歡迎。（圖／記者許宥孺攝）