北北基桃遭酸「罷免颱風假」　蔣萬安：市民安全為最優先考量

▲台北市長蔣萬安主持台北市政府山陀兒颱風第4次工作會報。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

山陀兒颱風今午自高雄登陸，但相對影響較小的北北基桃地區也已放了2天颱風假，昨甚至還出太陽，引來「罷免颱風假」的質疑。對此，台北市長蔣萬安今（3日）受訪說，北市的風力最高來到11級，還有多起路樹倒塌、招牌吹落的意外，這個都是市府必須要考量的，所以絕對是以市民的生命財產安全為最優先考量。

針對放颱風假的決策，蔣萬安3日主持防颱工作會報後受訪表示，其實就是依照相關的標準，基北北桃是共同生活圈，台北市平均白天就有350萬人通勤通學，所以如果臨近縣市停課、但家長沒有停班，確實會造成很多家庭生活上面的困擾。

蔣萬安接著也強調，根據氣象團隊提供的資訊，風力都有來到9級、山區甚至到10、11級，所以昨天看到災情的統計有相當多，最大宗是路樹倒塌、也有相當多是廣告招牌掉落，這些都是極高的風險會造成市民生命安全的傷害，這個部分絕對不能掉以輕心。

蔣萬安提到，更不用說在山區，特別有相當的雨量，可能發生的土石流各項的災情等等，這個都是市府必須要考量到的，所以絕對是以市民的生命財產安全為最優先考量。

另外，勞工樂於放颱風假，但企業界則因人事成本增加而叫苦連天，三三會理事長林伯豐就認為，颱風假光是這個千人廠房人事成本就要增加500萬，初步預估台灣經濟損失可能來到315億元，應該要更慎重不要受到政治考量。

對此，蔣萬安說，市府是以市民的生命財產安全為考量，所以不管是對於疏散門的關閉以及四縣市大家共同生活圈整體的評估，以及最重要民眾如果在風雨如此強之下出勤，確實有很多的危險發生。

蔣萬安舉例，比如大家很關心的外送平台，如果讓外送員冒著颱風的大風大雨出勤，這部分絕對不願意看到有任何意外發生，所以這些都是整體評估考量的範圍之內。

