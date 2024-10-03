山陀兒侵台後強度減弱　蔣萬安：風雨漸小後加速恢復市容

▲蔣萬安主持台北市政府山陀兒颱風第4次工作會報 許靖騏攝。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

山陀兒颱風今午登陸高雄，全台都出現明顯風雨；但根據預報，山陀兒在侵台後結構將逐漸潰散，強度會開始減弱。台北市長蔣萬安3日主持防颱工作會報時指示各局處，風雨逐漸減小後，請加速恢復市容、準備疏散門開啟作業，並即時發布相關資訊。

統計至今天上午7時為止，台北市災害防救辦公室累計接獲178件災情通報，多與強風相關，包含79件路樹傾倒、41件建物毀損、24件廣告招牌欲墜或掉落等，且多發生在士林及北投區。

蔣萬安說，根據氣象資料研判，今天中午左右山陀兒颱風就會由高雄登陸，對北市的風雨影響會逐漸增強。預測陽明山區24小時累積雨量目前已經達到300毫米，氣象團隊也預估最高會達400毫米，這部分還是要請各單位嚴加注意。

蔣萬安指示，工務局密切掌握山區降雨狀況，及早進行各項必要因應，特別針對土石流、邊坡、老舊住戶保全戶，必要時協同民政局做疏散。昨天也有提到山區道路邊坡容易坍方的易發地區，要準備好相關器具與人力。

蔣萬安說，也請水利處及早準備巡查河川地、積淹水區的作業，風雨逐漸減小後，對淤泥雜物的清理要落實，以利後續疏散門開啟。若疏散門無法在正常時間開啟，交通局也要預先規劃替代道路，並透過多元管道宣導。

另外，蔣萬安也提到，受到強陣風影響，道路上會有相當多的落葉、雜物等，請環保局協同工務局等各單位，在安全無虞之下，加速恢復市容，並準備好垃圾恢復清運訊息。水利處、交通局部分，針對疏散門開啟及紅黃線恢復禁停時間共同即時發布，讓民眾知悉。

▲山陀兒3日中午11時最新位置。（圖／氣象署提供）