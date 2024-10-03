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北市明上班上課！蔣萬安「帥2天」臉書被出征：市長今天不帥了

▲▼ 蔣萬安主持台北市政府山陀兒(KRATHON)颱風第4次工作會報 許靖騏攝。（圖／記者許靖騏攝）

▲蔣萬安主持台北市政府山陀兒(KRATHON)颱風第4次工作會報。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

山陀兒颱風於3日登陸高雄小港，強度已減弱成輕度颱風。基北北桃在2、3日連放兩天颱風假後，依據中央氣象署提供之最新資訊，宣布4日正常上班上課。對此，台北市長蔣萬安的臉書也被大批網友出征。

蔣萬安3日晚間在臉書發文表示，根據中央氣象署資料，山陀兒颱風在過去幾個小時強度減弱，預估明天台北市風雨未達停班停課標準，因此4日正常上班上課。

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網友看完紛紛留言，「感覺明天風雨反而比較大欸」、「風雨比前幾天大了欸！明天才要上班上課？」「最強的一天不放，沒風雨的兩天放，就燒香不要有通勤者發生因風雨而致意外」、「該放的時候不放，你要不要看看外面的天氣？台北的東邊風大雨大」、「老哥明天雨才比較大吧」、「市長今天不帥了」、「講得好像這兩天有達停班停課標準一樣」。

有網友認為放兩天已經足夠，「市長辛苦了！明天見」、「感謝市長讚嘆市長～希望明天風雨不會比這兩天糟糕」、「颱風都要散掉了，放什麼哈哈」、「颱風都快消失了還要繼續放」、「不管怎樣你還是帥哥」。

市民朋友晚安！ #山陀兒颱風 登陸後緩步北上，目前已經減弱為 #輕度颱風...

蔣萬安發佈於 2024年10月3日 星期四

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