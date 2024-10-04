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新北瑞芳預防性撤離居民安置　侯友宜視察關懷收容情形

▲新北瑞芳預防性撤離居民安置 侯友宜視察關懷收容情形。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲社會局長李美珍（左）向市長侯友宜說明瑞濱活動中心安置人數及收容情形。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市瑞芳、雙溪地區受到山陀兒颱風雨勢侵襲，被列為土石流紅色警戒區域，新北市政府立即採取緊急疏散措施，將位於土石流潛勢區的保全戶安置於避難收容處所。今（4日）上午市長侯友宜前往瑞芳區瑞濱市民活動中心視察，關懷當地撤離的居民，並了解安置狀況及物資提供情形。

侯友宜表示，市府團隊首要任務就是確保每位居民的生命安全，因此在颱風來襲前，市府團隊已迅速啟動各項防災應變措施，提前將位於高風險區域的居民進行疏散撤離，這個過程勢必造成民眾不便，但感謝市民朋友的高度配合，讓疏散撤離與後續收容安置工作，都能迅速順利完成。

▲新北瑞芳預防性撤離居民安置 侯友宜視察關懷收容情形。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侯友宜至瑞濱活動中心關心收容民眾。

侯友宜指出，儘管颱風強度有所減弱，但土石流及豪雨的潛在危險依然存在，因此呼籲撤離的居民一定要確認家園安全後再返回。他已指示社會局、原民局、民政局及瑞芳區公所全力提供安置期間所需的各項生活保障，確保每位鄉親在避難收容處所的生活穩定、安心。

侯友宜強調，「防災視同作戰」，市府團隊時刻保持警戒，並以最高規格的準備，因應未知的風險與挑戰，以捍衛市民安全為最高指導原則。

社會局長李美珍表示，截至10月4日9時止，新北市計有8個行政區共開設10處避難收容處所，安置災民192人，其中瑞濱活動中心收容34人。感謝所有參與疏散撤離與收容安置工作的人員，特別是區公所、消防、警察、里辦公處的第一線工作人員，不眠不休地協助居民撤離及安置，保障市民生命安全。

▲新北瑞芳預防性撤離居民安置 侯友宜視察關懷收容情形。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侯友宜向工作夥伴感謝及勉勵。

▲新北瑞芳預防性撤離居民安置 侯友宜視察關懷收容情形。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侯友宜和撤離的居民一一問候，並表示市府及公所會全力提供安置期間所需的各項生活保障。

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