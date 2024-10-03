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山陀兒「卡在屏東上空」！環流雨彈猛轟北部2地　下周換1股風接力

▲山陀兒颱風目前位置、預估路徑。（圖／氣象署）

▲山陀兒颱風預估路徑。（圖／氣象署）

記者閔文昱／台北報導

山陀兒颱風已於3日中午12時40分左右於高雄小港附近登陸，並且對於高屏地區帶來致災性強陣風及短延時強降雨，基隆北海岸及台東地區也出現局部超大豪雨。對此，中央氣象署預估，颱風強度將逐漸減弱，不過在北部及東半部地區有持續有強降雨，預估明（4日）仍有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意。

根據氣象署資訊，山陀兒颱風3日晚間8時的中心位置在北緯 22.7 度，東經 120.5 度，即在屏東陸地上空，目前向西北緩慢進行後，近似滯留。近中心最大風速每秒25公尺，相當於 10 級風，瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於 12 級風，七級風平均暴風半徑150公里。

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▲山陀兒颱風目前位置、預估路徑。（圖／氣象署）

氣象署技正林秉煜表示，由於過去3小時山陀兒在陸地上的時間較長，因此強度已明顯減弱，暴風半徑也略為縮小，目前暴風圈籠罩台中以南、花東、南投以及澎湖陸地，桃園至苗栗及宜蘭已脫離暴風圈，不過受到颱風環流和地形交互作用的影響，新北市和基隆市是降雨警戒區的範圍，會有明顯雨勢。

海上警報部分，目前氣象署持續針對台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽及東沙島海面發布海上警報，海上風浪偏大，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜提醒，今天晚上至明天隨著山陀兒颱風登陸後，颱風強度將逐漸減弱，南部風雨有逐步緩和的趨勢，不過在北部及東半部地區有持續有強降雨，預估明天仍有局部大雨發生的機率，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，由於連日降雨，應留意山區易有坍方、落石；溫度方面，各地夜晚清晨低溫約23、24度，白天高溫約27至29度。

到了周六、周日（5、6日）環境為偏東風，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫回升至30到32度，澎湖、金門、馬祖25到30度，各地及澎湖、金門、馬祖低溫約24到26度。

▲未來一周降雨預報。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨預報。（圖／氣象署直播

林秉煜預估，下周一（7日）開始東北季風增強，下周二至下周四（8日～10日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，氣溫逐日下降，9日馬祖高溫24度，北部、宜蘭、花蓮及澎湖、金門高溫27到29度，中南部30、31度，各地及澎湖、金門、馬祖低溫約21到24度。

10月11日至13日持續受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

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