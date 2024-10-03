山陀兒登陸肆虐9小時　全台2死1失蹤490傷

▲山陀兒3日中午登陸高雄，截至晚間9點，已釀成1失蹤2死490傷。（圖／記者吳世龍攝）

文／中央社

颱風「山陀兒」今天中午在高雄小港登陸。中央災害應變中心統計至晚上9時，颱風釀1失蹤2死490傷，其中受傷增加271人，集中在高雄市、屏東縣，高雄市仍有多處淹水。

中央災害應變中心晚上9時召開颱風「山陀兒」第15次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。資料顯示，颱風「山陀兒」釀1失蹤2死490傷，其中受傷增加271人，以高雄市228人、屏東縣30人最多。

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颱風「山陀兒」釀2人死亡，分別是花蓮縣壽豐鄉1名約70歲男子在住家修樹不慎從高處墜落送醫不治，台東縣1名66歲男子在台9線392K（公里）處開車途中撞到路邊落石送醫急救不治。

中央災害應變中心統計至晚上9時，颱風釀全台災情累計5985件，增加3420件，包含高雄市2722件、屏東縣420件，處理中4121件，以路樹災情、民生基礎設施最多。

因應颱風「山妥兒」有14縣市預防性疏散撤離，包含基隆市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等；截至晚上8時，累計撤離約1.1萬人，有10縣市開設收容所共135處、安置2192人。

中央災害應變中心表示，為防土石流及大規模崩塌進行收容安置縣市，包含基隆市、新北市、台東縣、屏東縣共41處804人；大規模崩塌收容安置包含花蓮縣、台東縣、屏東縣共18處415人。

中央災害應變中心統計至晚上9時，全台曾淹水456處，其中未退水252處，主要在高雄市，水深約10至30公分，少數達50公分。

全台曾停水41萬餘戶，仍停水40萬餘戶，主要在高雄市、屏東縣；全台曾停電34萬餘戶、仍停電13萬餘戶，主要在高雄市、屏東縣。

中央災害應變中心表示，截至晚上7時，高雄市有10萬餘戶停電，尚有約8.7萬戶停電，台電已動員搶修並持續增援人力，估4日深夜12時前全部復電。

中央災害應變中心指出，統計至晚上6時30分，紅色警戒土石流潛勢溪流共165條，位於台東縣、基隆市等6縣市，大規模崩塌潛勢區有8處，包含台東縣、屏東縣、花蓮縣；黃色警戒土石流潛勢溪流共355條在高雄市等5縣市，大規模崩塌潛勢區8處座落在台東縣等4縣市。

另外，基隆市有34條土石流潛勢溪流，基隆市府晚上6時30分發布土石流紅色警戒7條、黃色警戒9條，並已提醒市民入夜後可能達紅色警戒，且進行預防性疏散。

▲瑞芳老街瞬間大雨，排水不及。（圖／記者鄭遠龍攝）

中央災害應變中心表示，颱風「山陀兒」緩慢朝北移動，高雄、屏東、台東、基隆、新北市北海岸須防強風豪雨，受颱風環流影響，西部、東部沿海及離島會有長浪，民眾仍不要赴海邊觀浪。

全台沿海及空曠地區須防強風，颱風影響期間主要強降雨區為北部、東部、南部及中南部山區，沿海低窪與易淹水區須做好防汛準備。

此外，坡地災害高風險區，包括宜花東、新北、基隆、桃竹苗及中南部等12縣市山區，容易成孤島聚落地區，須持續注意後續道路通阻。