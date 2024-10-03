快訊／災情慘重連放4天颱風假　高雄市宣布：明天仍停班停課

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中颱山陀兒今午12時40分登陸高雄市小港，颱風核心帶來的狂風豪雨肆虐高雄，導致災情頻傳。根據中央氣象署預估，山陀兒今傍晚到晚上減弱為輕度颱風，明天仍是颱風等級，明天下半天到後天清晨才會轉為熱帶性低氣壓。由於高雄災情慘重，明天是否還會再放颱風假？對此，高雄市政府表示，明天仍停班停課。

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▲災情慘重連放4天颱風假，高雄市宣布：明天仍停班停課。（圖／記者賴文萱翻攝）

山陀兒暴風圈壟罩高雄市超過60個小時，颱風中心今10/3(四)停留本市也逾10個小時，除高雄港測得創紀錄17級強風，仁武、三民區還出現超過凱米颱風的最大時雨量。

考量市區許多道路通行受阻，全市仍有停電8萬7千多戶、停水30萬戶，且有234所學校通報停電、樹倒、校舍或設備損壞，影響上班上課安全，高雄市政府依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，宣布明10/4(五)停止上班上課，全市總動員投入救災，重建家園。

市長陳其邁表示，山陀兒暴風圈從10/1接觸高雄，累積到今晚已影響高雄超過60個小時。由於颱風中心移動緩慢，幾乎是滯留高雄市，今日中午從小港區登陸後，強風豪雨襲擊高雄約10個小時，民宅鐵皮、圍籬、廣告招牌、雜物，被強風吹落，路樹傾倒或斷枝橫躺道路，甚至壓毀號誌或事業設施。

沿海今天觀測到13至14級陣風，高雄港第二港口更測得創紀錄的17級強風。風勢及雨量不斷上修，仁武區最大時雨量124毫米、三民區106毫米、大社區119.5毫米，分別超過凱米颱風在當地所下時雨量，鼓山、楠梓等地，時雨量也有近百毫米。

教育局也收到234所學校通報，電力設備損壞、樹木傾倒、屋頂鐵皮掀開，或教室門窗、校園設施毀壞，影響學生上課安全。 此外，市區交通號誌、標誌及纜線等設施，需要時間修復，輕軌沿線堆置吹落鐵皮、招牌等雜物，市區道路交通也陷於中斷。

統計迄今晚七點半，全市仍有停電8萬7千多戶、停水30萬戶，多處地區仍待恢復水電供應。而山區今晚還有許多人員撤離安置，尚未返家。

陳其邁表示，今日下午四點風雨稍歇後，包括電力及工務、環保、交通、警察、教育、水利等各單位，全面啟動災後搶救工作，優先清除阻斷道路的路樹、斷枝、雜物及招牌、碎石。市府預估，市區道路及輕軌等交通通行，都能在明天完成恢復。

陳其邁說，由於全市災情嚴重，重建家園需要時間，考量民眾上班及上課安全，市府依天然災害停止上班及上課作業辦法，宣布10/4停止上班上課。