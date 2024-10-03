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安泰醫院惡火遇風災！醫揭「1關鍵」：容易造成更大死傷

馬偕醫院急診醫學部災難醫學科主任張國頌表示，極端氣候又遇上意外災難成為「複合性災害」，這種災害屬於台灣目前高度欠缺的救難能力。（圖／翻攝FB／周春米）

▲安泰醫院火警，截至目前已釀9死、1人失聯，其中最年輕死者僅36歲。（圖／翻攝FB／周春米）

圖文／CTWANT

颱風「山陀兒」來襲，屏東東港安泰醫院今（3）日上午傳出火警，截至下午2點，含員工在內共有9人不幸罹難，並撤出超過300名病患。由於現場情況危急，一度傳出有患者甚至被先安置在隔壁巷的夾娃娃機店內。馬偕醫院急診醫學部災難醫學科主任張國頌表示，極端氣候又遇上意外災難成為「複合性災害」，這種災害屬於台灣目前高度欠缺的救難能力，且災害發生後，民眾疏散時容易出現「盲從性」，往往會造成更大量的死傷。

據了解，這起火災發生於3日上午約7時許，疑似因2樓機房內的空壓機起火，安泰醫院D棟大樓5至11樓迅速被濃煙覆蓋，警消接獲報案後火速抵達現場，展開緊急搜救行動，截至下午2點，D棟324名病患已尋獲323人，分別轉送至其他醫院進行安置，不幸的是仍有8名病患、1名機電房員工在現場失去生命跡象，經搶救無效不治。

據《三立新聞網》報導，張國頌表示，這類醫院、護理之家或安養院所發生的火警事件，最大的挑戰便是「疏散民眾」。由於醫院內大多數是行動不便的病重患者，災害發生時，若沒有有效的依序疏導，以及協調周邊醫院協助承接患者，疏運時便容易造成民眾堵住，無法疏散。

張國頌進一步說明指出，以這次安泰醫院火警為例，起火時正適逢山陀兒颱風來襲，外頭風強雨驟，患者救出醫院後無處安置，接運有困難，導致讓災害擴大。加上疏運過程中，人們會因為恐慌出現「盲從性」，人群會盲目跟隨周遭走向同一方向，容易引發更大的災害，「第一時間疏導的人力就必須要立刻排出來，才能降低風險。」

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