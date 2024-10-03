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大陸 大陸焦點 特派現場

炮火中緊急自黎巴嫩撤僑「海空並進」　中國接出215僑民和16外屬

▲大陸緊急撤出在黎巴嫩的中國公民及外籍眷屬。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲國際航班飛機繞道飛行。（圖／翻攝玉淵譚天）

記者魏有德／綜合報導

以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突不斷升級，周邊的伊朗也有加入戰局的意味，使整個中東局勢更加緊張。由於以色列試圖展開地面行動進入黎巴嫩，各國紛紛展開自黎巴嫩的撤僑行動以保護國人。大陸在當地時間9月30日及北京時間10月2日分別從海上及空中撤出69名中國公民、11名外籍家屬和146名中國公民及5名外籍家屬。

▲大陸緊急撤出在黎巴嫩的中國公民及外籍眷屬。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲大陸撤僑包機往返航線。（圖／翻攝玉淵譚天）

《環球網》報導，國航CCA061於北京時間10月1日早晨8點50餘分起飛，前往黎巴嫩貝魯特國際機場，北京時間10月2日早5點左右，146名在黎巴嫩中國公民及5名外籍家屬搭乘包機安全抵達北京首都國際機場。

在未知的炮火下，幾乎所有原先途經中東的國際航班皆選擇繞道或返航，在追求時效性的情況下，大陸國航撤僑包機則是飛經哈薩克、東歐南部、敘利亞等國空域，從約旦北上黎巴嫩，最終完成任務。

▲大陸緊急撤出在黎巴嫩的中國公民及外籍眷屬。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲首批搭乘輪船撤離黎巴嫩的中國公民抵達賽普勒斯。（圖／翻攝新華網）

此外，第一批撤離黎巴嫩的大陸公民則是在當地時間9月30日搭乘中國遠洋海運集團的「新廈門輪」自貝魯特出發，趁著夜晚航行9小時後，抵達賽普勒斯安置。

在黎巴嫩中資企業工地工作的李先生表示，在工地時，親眼看到兩發炮彈打在貝魯特城區附近，冒出滾滾濃煙，9月30日上午突然接到撤離通知，「中國駐黎巴嫩大使館的工作人員調派了兩輛大巴車，將大家送往貝魯特的港口。」

李先生提到，在賽普勒斯上岸後，大家被安排到當地的酒店，等待搭機回國，「我們第一批撤離的人員到了後，第二批撤離的同胞們直接搭乘包機到北京，這次撤僑終生難忘。」

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