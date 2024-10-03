中颱山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地狂灌超大豪雨

▲山陀兒颱風預估中午登陸高屏，南部地區防範風強雨大。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署持續發布中颱山陀兒海上陸上颱風警報，颱風預估今天中午登陸高屏一帶，高屏地區嚴防致災性強陣風，基隆北海岸、屏東縣山區、台東縣出現超大豪雨，以及台北市山區、新北市、南部等地區大雨或豪雨持續下，等颱風減弱遠離之後，才會趨緩，但北部及東北部受到東北季風影響，雨勢明顯。

氣象署觀測資料顯示，山陀兒上午8時的中心位在高雄西南方約40公里之處，以每小時8轉4公里速度前進，近中心最大風速每秒35公尺、七級風平均暴風半徑180公里，比起前次警報都減少。

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氣象署簡任技正伍婉華指出，颱風中心正往高屏方向移動，強度持續減弱，七級風平均暴風半徑從200公里縮水為180公里，十級暴風70公里也縮水為50公里，預估中午前後登陸，進入陸地快速減弱為熱帶性低氣壓，氣象署屆時將發布熱帶性低氣壓特報。

▲山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

伍婉華說，目前海面風浪強勁，台灣海峽、南部海面出現13、14級陣風，南部及西南部海域也觀測到8到10公尺的浪高，風浪要到明天隨著颱風減弱才會緩和。颱風中心在中午登陸前後，高屏地區出現14級強陣風，將發布強風告警持續，提醒民眾留意。

降雨部分，伍婉華表示，東半部、南部有強回波移入陸地造成瞬間強降雨，1小時雨量達到80到90毫米，隨著颱風減弱才會緩和。北部受到熱帶系統跟東北季風產生交互作用影響，出現長時間的下雨，北部及東北部有局部大雨的發生。

她說，今日各地降雨持續，氣象署發布豪大雨特報，包括基隆北海岸、屏東縣山區、台東縣有超大豪雨，台北市山區、台南市、高雄市、屏東縣等有大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣、台東市及南部地區有豪雨或大雨，民眾多留意。

伍婉華提醒，中午前後登陸南部，南部風強雨大很危險，可能出現14級強陣風，以及颱風暴潮引起的海水倒灌，特別叮嚀民眾要注意安全，不要從事海邊活動，前往宜花、東南部、北部山區更要小心。

▲▼氣象署最新預報。（圖／氣象署提供）