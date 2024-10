美公車司機昏倒「摔下駕駛座」　乘客神速反應畫面曝光

記者詹雅婷/綜合報導

美國科羅拉多州一名公車司機14日如常上班開車載乘客,怎料車開一半突然身體出狀況,從駕駛座上摔下,車上2名乘客見狀立刻上前協助,其中一人坐上駕駛座接手,順利把車子停在安全處。

今日美國報、紐約郵報等報導,事發於當地14日上午7時45分左右,車上總計只有3人,包括1名司機與2名乘客。當時司機遇上醫療緊急狀況,在他從駕駛座上摔下之前,車上一名乘客就已經發現異狀,手上拿著飲料杯,起身朝司機的方向走過去,查看司機狀況,開口問「你還好嗎」。

Passengers on Colorado bus aid driver, steer vehicle to safety: ‘Your driver is having a seizure’ https://t.co/bIcyDGF751 pic.twitter.com/FW17vNrJve