美公車司機昏倒「摔下駕駛座」　乘客神速反應畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國科羅拉多州一名公車司機14日如常上班開車載乘客，怎料車開一半突然身體出狀況，從駕駛座上摔下，車上2名乘客見狀立刻上前協助，其中一人坐上駕駛座接手，順利把車子停在安全處。

今日美國報、紐約郵報等報導，事發於當地14日上午7時45分左右，車上總計只有3人，包括1名司機與2名乘客。當時司機遇上醫療緊急狀況，在他從駕駛座上摔下之前，車上一名乘客就已經發現異狀，手上拿著飲料杯，起身朝司機的方向走過去，查看司機狀況，開口問「你還好嗎」。

Passengers on Colorado bus aid driver, steer vehicle to safety: ‘Your driver is having a seizure’ https://t.co/bIcyDGF751 pic.twitter.com/FW17vNrJve — New York Post (@nypost) October 22, 2024

這名乘客的舉動引起第二名乘客的注意力，當第二名乘客發現司機倒下時，立刻從公車後座往前衝到駕駛座的位置，並安全順利把車子停下。在此之際，他也進行緊急通報，稱「司機癲癇發作了，我正在停車……他還在呼吸，但癲癇發作似乎已經停了」。

儘管乘客、緊急人員隨即做出反應，但司機最終仍過世。針對這起事件，公車公司表示，依據規定不能公開司機姓名，家屬也要求保密身分，但「我們公開敦促這2名乘客與我們聯繫，以感謝他們那天上午的協助」。