山陀兒颱風來襲　侯友宜視察新北環狀線復原工程

▲新北市捷運局長李政安詳細說明防颱作業整備情形。（圖／新北市捷運工程局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

先前新北環狀線受地震影響造成鋼箱梁位移，目前正在進行修復作業，又面臨颱風山陀兒來襲，市長侯友宜非常重視復原工程防颱整備情形，今（2日）至環狀線復原工程工地視察，要求施工團隊務必做好防颱準備工作，尤其針對施工架壁拉桿固定情形、高架物料綁牢及圍籬穩固檢查確實，勿因颱風來襲導致災情發生。

▲新北環狀線第四跨簡支梁復位完成。

侯友宜表示，復原工程有9跨鋼箱梁需復位，捷運局持續滾動式檢討，目前採多組工作面及增加工班人力，已完成簡支梁第一至四跨復位作業，第五、六跨安裝頂昇設備中準備橫移復位，同時，連續梁持續施作重型支撐架安裝作業，待鋼箱梁逐一復位後，接續進行伸縮縫復原、軌道復原、隔音牆復原、機電設施復原、子系統測試及線性淨空檢核，最後再進行機電系統整合測試及電聯車試運轉等繁複作業，力拚朝向今年底復駛營運。

侯友宜說明，極端氣候造成的風災及強降雨量，會造成嚴重人民人身安全及財產傷害，這次山陀兒颱風來襲，本市境內工程不能輕忽防颱防災準備，新北環狀線復原工程針對施工架壁拉桿固定情形、高架物料綁牢及圍籬穩固檢查確實，勿因颱風來襲導致災情發生，提醒市民朋友一定要密切注意颱風動態，避免前往海邊等危險區域。

▲侯友宜視察環狀線修復工程防颱作業。