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北市今晚到明天「恐有強風大雨」　蔣萬安喊：請大家配合待在家！

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲台北市長蔣萬安。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者袁茵／台北報導

滯留打轉的中颱山陀兒開始以「小跑步」速度北上，基北北桃4市除了2日停班停課以外，台北市政府2日晚間8時宣布，依中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，明（3）日各機關學校停止上班上課。台北市長蔣萬安喊話，今深夜到明天可能會有強風大雨，請大家配合待在家，非必要請勿出門！

蔣萬安2日晚間於臉書發文表示，山陀兒颱風逐漸逼近北台灣，外面的風雨越來越強，「經過基北北桃4縣市討論共識，我宣布台北市明（3）日暫停上班上課」。

蔣萬安提及，今天下午開始台北市風勢、雨勢都有明顯的增強，根據中央氣象署預測，入夜過後風雨進一步加強，今天深夜到明天都可能有強風大雨，達停班停課標準，台北市政府各局處嚴陣以待，守護市民的安全，請大家配合待在家，非必要請勿出門！

蔣萬安指出，颱風走得慢，菜價也跟著不穩定，下午到士東市場實際了解波動情形，也要求產發局持續關注物價變化，一旦波動擴大就要立即啟動相關機制，減輕市民的生活壓力。

最後，蔣萬安強調，「請大家繼續待在家，和我們一起做好防颱準備！」如有災情請撥打110、119或通報1999市民專線，市府團隊會風雨無阻、守護市民安全。

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