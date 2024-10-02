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快訊／新北入夜風雨將加劇！　累積88件路樹傾倒、撤離539居民

▲▼ 山陀兒颱風台北入夜後風雨漸增 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲山陀兒颱風北上，北部入夜後風雨漸增 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／新北報導

山陀兒颱風逐步接近，依氣象署的風速觀測站資料顯示，2日早上新北市沿海地區的最大陣風已達到10級陣風，市區部分也測到7-9級的陣風。新北市災害應變中心統計，受理因強風造成路樹傾倒、圍籬倒塌等案件總計共88件，未來發生強陣風的頻率還會再增加，不可不慎，此外，目前統計已撤離249戶共539人。

新北市災害應變中心目前仍維持一級開設。依據氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，目前中颱山陀兒位於新北市西南約390公里海面上，以每小時8公里速度，向東北轉北北東方向移動，7級暴風半徑維持220公里，預估颱風中心可能會在明天清晨從台南登陸，今天入夜後，新北市風雨加劇，且北海岸沿海地區可能會因為強降雨而有積淹水情形，總累積最大雨量可達600毫米，最大陣風市區可達9級、郊區可達11級。

新北市長侯友宜在今天晚上6點半主持第5次工作會報時，也針對國家災害防救科技中心最新情資顯示的積淹水和坡地災害潛勢，提醒各區公所及相關局處持續辦理預防性撤離並加強戒備，目前統計已撤離249戶共539人，將會視降雨情形調度國軍弟兄一同協助撤離工作，並要求水、電及電信等事業單位務必留守必要搶修人力，確保維生系統的堪用性，以維護人民生命財產安全為最大考量。

侯友宜呼籲天災影響範圍涉及專業團隊的分析，市府團隊一直把防災工作視同作戰，秉持料敵從寬、禦敵從嚴、嚴陣以待的態度，做好每一次的災害應變，請各位市民朋友配合新北市府各項管制措施，提前做好防颱準備，以維自身安全。

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