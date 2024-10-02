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山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

▲▼山陀兒颱風登陸熱點預估在台南至高雄之間。 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲山陀兒颱風登陸熱點預估在台南至高雄之間。 （圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒緩慢逼近台灣，天氣風險公司分析師李至晟預測，可能要到明天清晨登陸，路徑不穿過中央山脈，改由西部北上，周五減弱為熱帶性低氣壓。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，登陸熱點依然是台南至高雄，留意猛烈致災性風勢，因颱風走向改變，周四全台強風大雨，明天東北部留意共伴效應。

李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，中國大陸上有波東北季風南下，一方面讓北上過程的速度減慢，目前預測山陀兒的中心可能要到明天清晨才會登陸；另外帶下來比較乾冷的空氣後，颱風開始減弱，目前是中度颱風上限，還有再減弱的空間，對南部來說算是個好消息。

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他說，今天迎風面的東半部還是有豪大雨發生的機會，南部目前已經進入暴風圈，風雨會隨著颱風北上越來越大，需要特別注意；中北部雖然降雨還不明顯，但受到颱風外圍環流配合東北季風跟地形的加成，沿海平地風勢會特別大。

李至晟表示，颱風登陸後，目前預報的路徑不穿過中央山脈，改由西部北上，但這也代表颱風中心會一直受到地形破壞，快速減弱；可能在明天先減弱為輕度颱風，後天周五減弱為熱帶性低氣壓，屆時警報就有機會解除。

不過，李至晟指出，時序進入秋天，預測周五受到東北季風跟颱風或熱帶低壓環流影響，海峽跟北部的風力還是偏大，殘留的水氣也還是會為各地帶來陣雨。周末東北季風跟剩餘的低壓環流進一步減弱後，才會回復到比較穩定的天氣。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署風雨預測 。（圖／氣象署提供）

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，經過一夜，山陀兒幾乎原地踏步或只走幾步路，因此登陸時間大幅延後至明天上午，登陸熱點依然是台南至高雄間。路徑也大幅修正，預估會沿著西部平原緩慢北上，強度持續減弱、掛在台灣上空。

「各地強風大雨開始的時間，風雨時程會再延後至少6小時，也因為颱風走向改變，明日全台灣依然強風大雨。」粉專指出，周五隨著颱風進一步瓦解，由南而北陸續緩和，周六山陀兒雖然可能還在台灣上空，但那時候幾乎消散、名存實亡。

粉專表示，登陸熱區仍會有猛烈致災性的風勢。明天基隆、台北東側、宜蘭、花蓮須留意共伴效應發生，務必預防持續性的劇烈雨勢。

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