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山陀兒「原地踏步」滯留　鄭明典曬圖解答：槽線導引太弱

▲▼導引氣流幾乎靜止，山陀兒颱風呈現近似滯留的狀態。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲導引氣流幾乎靜止，山陀兒颱風呈現近似滯留的狀態。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風已減弱為中颱，氣象署觀察過去3小時近似滯留。前中央氣象局長鄭明典指出，導引氣流幾乎靜止，所以山陀兒颱風呈現近似滯留的狀態。氣象署預估，明天登陸西南部一帶，受到地形破壞不利於發展，很快減弱為熱帶低氣壓。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，經過一夜，山陀兒幾乎原地踏步或只走幾步路，因此登陸時間大幅延後至明天上午，登陸熱點依然是台南至高雄間。路徑大幅修正，預估沿著西部平原緩慢北上，強度持續減弱、掛在台灣上空。

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鄭明典今在臉書PO出一張氣流圖，並表示預報中讓山陀兒北轉的槽線建立起來，「但是太弱了」，氣流圖底色深藍色表示導引氣流幾乎靜止，所以山陀兒颱風呈現近似滯留的狀態。

氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒颱風環流結構依舊完整，強風豪雨仍會影響台灣，預估明天以中颱甚至輕颱的程度登陸西南部，緩慢速度向北前進，登陸後受到地形破壞，環境不適合發展，很快就變成熱帶低氣壓。

她表示，秋颱跟夏颱不一樣，夏颱主要是太平洋高壓導引移動，但秋天太平洋高壓勢力減弱，次級系統包括低壓或北方槽線都會影響颱風，所以運動比較複雜，每個環節變化與接近速度影響各地風雨的狀況與程度，氣象署綜觀各國資料做出最新預報。

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