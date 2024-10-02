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樹木倒塌壓饋線　新埔地區125戶預計中午恢復供電

▲▼樹木倒塌壓倒饋線　新埔地區125戶預計中午恢復供電。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新埔地區有125戶因饋線毀損而造成停電。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

今(2)日凌晨4時37分，新竹區因樹木倒塌壓斷照門幹#193~#194高壓纜線，導致饋線跳脫停電。此次停電影響新埔鎮新龍路、福德街、田新路、三聖路等一帶，共有125戶停電。新竹區營業處已立即派員搶修，預計於中午12點恢復供電。

新竹區營業處表示，因颱風山陀兒來襲，造成停電，對此深感抱歉。為應對颱風影響，營業處已動員搶修人力及機具，隨時準備投入搶修工作，盡快恢復供電，減少對民眾生活的不便。

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