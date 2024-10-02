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地產大亨變身「美國第一驚世總統」　6點回顧川普超狂回歸之路

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普很可能重返白宮。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨候選人、前總統川普，可能是現今全球最知名的政治人物之一，踏入政壇之前，就是浮誇又高調的億萬富翁兼房地產大亨，又靠著家喻戶曉的名聲及不加修飾的競選風格，擊敗了經驗老道的政治對手。儘管充滿爭議的執政方式，一屆任期後就被踢下大位，如今78歲的他卻再次克服萬難、驚人復出，而且很有機會重返回白宮。

繼承家業

1946年6月14日，川普出生於紐約一個德國移民家庭，13歲曾因在校行為不端被送去念軍校，之後在賓州大學華頓商學院（University of Pennsylvania's Wharton School）取得經濟金融學位。

由於父親就是房地產大亨，川普畢業後也順利進入家族企業，協助管理紐約市的住宅投資計畫，最終在1971年順利接班，並且正式改名為川普集團（Trump Organization）。由於爸爸年僅43歲就死於酗酒，讓他此生不菸不酒。

▼川普透過「誰是接班人」的經典台詞「你被開除了」，成為美國家喻戶曉的富豪。（圖／路透）
▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

打造品牌

在川普的領導下，這個家族企業的目標，從布魯克林區及皇后區的住宅，轉向曼哈頓的奢侈豪宅，總部「川普大樓」（Trump Tower）位於知名的第五大道，其他冠名資產，包括賭場、飯店、高爾夫球場等，也在美國各大城市甚至海外，如雨後春筍一般成立。

除了在房地產大獲成功，川普的崛起之路也延伸至演藝圈，包括環球小姐、美國小姐等選美比賽，也成為電視實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）的監製兼主持人。隨著長達14季的節目裡，參賽者爭取川普集團工作合約，他的招牌台詞「你被開除了！」（You're fired!）讓自己成為家喻戶曉的人物。

不過，川普曾六度聲請破產，幾間企業、包括川普牛排及川普大學都倒閉了。雖然他保護稅務資訊不受審查，《紐約時報》2020年仍揭露他多年逃稅及長期財務損失。此外，川普的淨資產近年有所下降，《富比士》近期估計，他的身價大約為40億美元。

▼川普及現任妻子梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼前美國總統川普及妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

花花生活

川普的第一任妻子伊凡娜（Ivana Zelnickova）是捷克運動員兼模特兒，2人一共生下3個孩子，包括小川普、伊凡卡及艾瑞克，最後在1990年離婚。這場激烈的離婚官司當年佔據八卦專欄頭版，已於2022年去世的伊凡娜還一度提出家暴指控。

1993年，川普與第二任妻子、女演員梅爾普斯（Marla Maples）再婚，但女兒蒂芬妮僅2個月大時，就在1999年離婚。他的第三任、也是現任妻子，則是來自斯洛維尼亞的模特兒梅蘭妮亞（Melania Knauss），兩人2005年結婚並且育有一子巴倫，這個最小的孩子最近才滿18歲。

川普成為政治人物之後，持續面臨性行為不端及婚外情的指控。今年稍早，他因為否認女作家卡洛爾（E. Jean Carroll）提出的性侵指控，被2個陪審團裁定誹謗罪成立，必須支付8800萬美元，但已提出上訴。

此外，川普也被判定34項重罪罪名，原因是偽造商業紀錄，以掩飾向A片女星暴風丹妮爾（Stormy Daniels）支付2006年婚外情的封口費。

▼川普為美國政壇帶來戲劇化發展。（圖／達志影像／美聯社）
▲▼美國共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

驚世候選人

1980年，年僅34歲的川普曾表示，政治是「一種非常卑鄙的生活方式」，「最有能力的人」會轉而選擇商業世界。但到了1987年，他開始有意參選總統，2000年短暫代表改革黨（Reform Party）競選，2012年再度以共和黨身分參選。

2015年6月，川普正式宣布競選白宮，他宣布美國夢已死，但也承諾使其重生，而且還會變得「更大更好」。在隨心所欲的演講中，川普會炫耀自己的財富與商業成功，指控墨西哥向美國運輸毒品、犯罪與性侵犯，並承諾讓該國為邊境圍牆付錢。辯論台上的強勢表現及爭議政策，替他吸引了崇拜的粉絲、激烈的批判者，還有大量的媒體關注。

儘管一直受到爭議影響，而且民調持續落後，但在「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的口號之下，川普於2016年以驚人勝利打敗希拉蕊，在2017年1月20日宣誓就職第45屆美國總統。

▼雖然川普僅執政一屆就下台，政策影響力卻持續至今。（圖／路透）▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

狂人總統

川普從上任幾小時開始，就為這份工作帶來無與倫比的戲劇性，經常在推特（現在的X）發布正式聲明，公開與外國領袖發生衝突，退出重要的氣候與貿易協議，禁止來自7個穆斯林國家的旅行，發布其他嚴格移民限制，對中國發動貿易戰，執行了破紀錄的減稅措施，重塑中東關係等。

川普的2016年競選團隊被指控與俄羅斯勾結，但在特別檢察官調查近2年之後，沒有發現共謀刑事犯罪。他也被指控施壓外國政府挖掘拜登醜聞，成為美國史上第三位被彈劾總統，但儘管被民主黨領導的眾議院彈劾，卻於共和黨領導的參議院獲判無罪。

川普的2020年大選主要受到新冠肺炎疫情影響，隨著美國成為全球死亡數與感染數最多的國家，他的危機處理方式及爭議言論招致猛烈抨擊，例如建議研究是否能把消毒劑注入體內治療病毒。

至於川普最持久的政治影響力，一直延續到任期結束後。在美國最高法院，他提名的3名右翼大法官鞏固了保守派佔多數的局面，推翻近50年以來，被視為美國憲法保障全國墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決。

▼川普官司纏身，但仍擁有大批忠誠支持者。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 川普封口費案受審首日忍不住打瞌睡。（圖／達志影像／美聯社）

強勢回歸

2021年1月6日的國會暴動之後，川普的政治生涯似乎已經完蛋，許多金主與支持者發誓不再支持，甚至最親密盟友也公開切割。他沒有參加拜登就職典禮，而是舉家搬到佛羅里達州，但因為背後始終有一批忠誠支持者，對於共和黨依然保有強大影響力。

儘管許多人認為，川普要為共和黨2022年期中選舉的糟糕表現負責，他仍在不久後宣布投入2024年大選，並於黨內迅速領先，藉由逃避辯論、把炮口轉向拜登，在十幾名挑戰者之中勝出。

今年競選開跑之際，川普面臨來自4起刑事案件的91項重罪指控，但訴訟拖延戰術大致成功，其中3案不會在選前審理，情節最輕微的紐約州判決也被延遲到11月底。

▼川普7月在賓州造勢時遭暗殺未遂，他耳朵濺血、右手握拳舉高，不斷呼喊「戰鬥」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社攝影記者武奇（Evan Vucci）拍下川普遇刺照片，只見川普耳朵濺血，右手握拳舉高，後面還有國旗，被網友認為可以有機會得普立茲新聞獎。（圖／達志影像／美聯社）

今年7月13日，川普在賓州造勢時遭暗殺未遂，幾天後在共和黨全代會上備受讚揚，連續第三度獲選總統候選人，也正式展開與拜登的第二次較量。隨著老對手退選，改由副總統出線，他試圖把賀錦麗與拜登政府的失敗政策連繫在一起，不過效果平平。

根據目前全國民調，儘管賀錦麗激勵了民主派選民，並且募得數百萬美元，選情依然陷入拉鋸與僵局。而川普已經告訴支持者，今年11月5日、也就是美國大選的日期，將是「我們國家史上最重要的日子」。

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