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川普譏賀錦麗「天生智障、精神障礙」！　共和黨人急切割

▲川普對賀錦麗使用歧視性字眼，侮辱副總統與身心障礙者。（圖／路透）

▲川普對賀錦麗使用歧視性字眼，侮辱副總統與身心障礙者。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普近日在威斯康星州選舉造勢上，狂嘲諷副總統賀錦麗「天生智障」，還說她有「精神障礙」，此言論引發美國身心障礙者協會與民主黨人的反彈，過於誇張的言論連自家人也不挺。

川普28日批評賀錦麗作為副總統在邊境安全問題上的表現時，對現場觀眾表示，「賀錦麗智力不足。如果一名共和黨人做了她所做的事情，那名共和黨人會被彈劾並罷免，這是正當的，因為這是重大罪行與不當行為。」他隨後暗示賀錦麗「天生就是如此」，這番言論引來現場群眾的喝彩聲。

「拜登是後來智力衰退的，但賀錦麗一出生就是這樣。她天生如此。而且你想一想，只有一個精神殘障的人才能讓我們的國家陷入這種困境」，川普繼續以毫無根據的說法來抨擊，並稱賀錦麗是「非常愚蠢的人」，同時還多次故意錯誤發音她的名字，此舉被認為是帶有貶低及種族歧視的意味。

這些言論迅速引起了廣泛批評。美國身心障礙者協會（American Association of People with Disabilities）主席湯恩（Maria Town）接受《華盛頓郵報》訪問時表示，川普的言論「更多的是暴露了他自己對殘障人士的錯誤、充滿仇恨的偏見，而非對副總統賀錦麗或任何殘障人士的真實評價。」她說川普歧視殘障者，認為若一個人殘障，就不如其他人、不值得被尊重，而這看法完全錯誤

此前，川普曾無根據地質疑賀錦麗的種族身份，並放大了針對她的粗俗笑話，暗示她曾進行性交易。

過激言論連共和黨自家人也看不下去，南卡羅來納州參議員葛拉罕（Lindsey Graham）批評川普，若真要攻擊賀錦麗，應該從政策面下手。包括正為川普競選搭擋范斯助選的明尼蘇達州眾議員艾默（Tom Emmer）也說，應該專注在議題本身。馬里蘭州前州長霍根（Larry Hogan）直言，川普的言論對副總統與真正有心理障礙的人來說都是侮辱。

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