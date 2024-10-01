　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美副總統辯論明早登場！華茲、范斯首度正面交鋒　90分鐘不關麥

▲▼美國共和黨副總統候選人范斯、民主黨副總統候選人華茲，將於1日晚間展開辯論。（圖／路透）

▲美國共和黨副總統候選人范斯、民主黨副總統候選人華茲，將於1日晚間展開辯論。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

2024美國大選唯一一次的副總統辯論將於美東時間1日晚間9時（台灣時間2日上午9時）登場，由民主黨的華茲（Tim Walz）對上共和黨的范斯（JD Vance）。在這場90分鐘「不關麥」的辯論，兩人獲得向選民展現政治才能的機會。不過，在選民好感度上，華茲比范斯更占優勢。

根據《美聯社》，與賀錦麗搭檔參選的民主黨副總統候選人為現任明尼蘇達州州長、60歲的華茲，至於與川普搭檔參選的共和黨副總統候選人為現任俄亥俄州聯邦參議員、40歲的范斯，兩人將參加由美媒CBS新聞在紐約所主辦的副總統辯論會。

儘管兩人的首次正面交鋒並非像川普、賀錦麗的辯論具有同樣風險，但他們無形中獲得一個新的機會，來向選民們好好介紹自己。華茲、范斯皆強調自己曾經住在美國中部小鎮的經歷，與土生土長的紐約億萬富豪川普、在加州灣區土生土長的賀錦麗形成「鮮明對比」。

▲▼在好感度調查之中，范斯較不受選民青睞。（圖／達志影像／美聯社）

▲在好感度調查之中，范斯較不受選民青睞。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，華茲、范斯自從決定參選副總統以後，兩人之間的口水戰升級，其中范斯居然攻擊對手華茲的從軍經歷，砲轟華茲為「竊取榮譽的垃圾」；華茲則是猛烈抨擊范斯對於墮胎權的反對與他對家庭生活的看法。

報導分析，儘管代表兩黨參選副總統的華茲、范斯，其主要工作是為賀錦麗與川普辯護，但副總統候選人的可信度以及是否能與觀眾產生連繫，是達成目標的一大重要因素，因此美聯社與NORC公共事務研究中心針對華茲、范斯兩人進行最新民調，結果顯示華茲比范斯更受歡迎。

在該項民調中，只有4分之1的登記選民對於范斯有正面評價，然而高達一半的選民抱持非常不利的看法；至於和賀錦麗搭檔參選的華茲，約有4成的選民對其抱持正面評價。

▲▼美國民主黨副總統候選人華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民主黨副總統候選人華茲。（圖／達志影像／美聯社）

在身體自主權（墮胎）家庭觀念的論述中，民主黨人堅信他們在該議題上能夠激勵核心選民、甚至影響搖擺州的選民。華茲經常談論他和妻子必須藉由生育治療才能生下女兒；至於范斯，則因為曾嘲諷賀錦麗是「沒有孩子的貓女士」，過去言論再度遭到媒體翻出，受到外界批評。

另外，在振興美國製造業、幫助工人、懲罰企業等經濟議題上，范斯經常提供比川普更加清晰的論點，並就通貨膨脹問題攻擊拜登與賀錦麗政府，因此能夠在辯論會上使范斯從守方轉為攻方的重要議題，便是經濟。

據悉，華茲與范斯兩人的辯論長達90分鐘，美東時間1日晚間9時由哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，並由美國廣播公司（ABC）在網路同步轉播。與上次賀錦麗、川普辯論不同的是，此次副總統辯論會，就算尚未輪到發言、或超過發言時間，麥克風並不會強制關閉，但主持人仍保持最後決定權。

ET快訊
山陀兒「巔峰持續18小時」　粉專：中央山脈恐削弱強度往西走
快訊／陳重文羈押195天獲800萬交保！　妻子急籌錢
iPhone內建「最強颱風追蹤App」！　隱藏功能看12小時
搶到江蕙票加價1萬元！　黃牛被逮了
山陀兒環流超越賽洛瑪！　粉專：南部將有「前所未見劇烈風雨」
柯文哲女秘書2度出庭！今沒比中指...笑回：經營檢調但顏色錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

山陀兒升級「超級颱風」！菲律賓1男騎車遭電死　5座機場關閉

聖母峰再長高了！　研究驚曝「這原因」：又多出50公尺

AV女優「在家裸體」兒子全看光！　她曝母子感情超好

以色列空襲不停！　黎巴嫩總理：數百萬人可能流離失所

女童被響尾蛇咬傷30小時「腿部嚴重發紫」　急打40瓶血清救命

美副總統辯論明早登場！華茲、范斯首度正面交鋒　90分鐘不關麥

報告：台灣、瓜地馬拉邦交穩固　但中國金錢攻勢威脅加深

2歲女童坐媽腿上遇車禍　安全帶纏脖被「彈出安全氣囊」殺死

山陀兒威力搶先看！襲菲律賓巴丹島災情曝　飛機被強風吹壞

6歲女童河邊游泳被拖走　警察在5m鱷魚腹中找到「牙齒和人骨」

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

鄭中基揪盧廣仲唱〈左右為難〉　認識6年..初見面：在吃涼麵XD

山陀兒升級「超級颱風」！菲律賓1男騎車遭電死　5座機場關閉

聖母峰再長高了！　研究驚曝「這原因」：又多出50公尺

AV女優「在家裸體」兒子全看光！　她曝母子感情超好

以色列空襲不停！　黎巴嫩總理：數百萬人可能流離失所

女童被響尾蛇咬傷30小時「腿部嚴重發紫」　急打40瓶血清救命

美副總統辯論明早登場！華茲、范斯首度正面交鋒　90分鐘不關麥

報告：台灣、瓜地馬拉邦交穩固　但中國金錢攻勢威脅加深

2歲女童坐媽腿上遇車禍　安全帶纏脖被「彈出安全氣囊」殺死

山陀兒威力搶先看！襲菲律賓巴丹島災情曝　飛機被強風吹壞

6歲女童河邊游泳被拖走　警察在5m鱷魚腹中找到「牙齒和人骨」

2公費疫苗第1階段開打！疾管署：「陪打者可一起打新冠」免等11月

許瑋甯拚視后連莊！　《餘燼》對戲張震好自在「很有紳士風度」

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

台積電漲15元收972　台股大漲165點來到22390點

快訊／山陀兒來硬要觀浪！高雄26人遭勸離　不聽勸最高罰25萬

曾害怕休息「憂被觀眾遺忘」　炎亞綸巴黎行親吐心聲

餓死又發育不全！高雄女嬰「火化沒骨灰」　嬤送最後一程：苦了妳

南部唯一沒颱風假！市民起床「1景象」秒讚黃敏惠：市長有擔當

近40公分超萌身高差！　美媒：等不及看CP3、溫班亞瑪空中接力

山陀兒升級「超級颱風」！菲律賓1男騎車遭電死　5座機場關閉

國際熱門新聞

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

男友愛愛太賣力　生殖器被撕下一塊肉

他嗑了迷幻蘑菇「揮斧頭自剁GG」

面試別說「這句話」　美女CEO曝：絕不錄用

飯店員工：台灣不是中國的　陸客氣炸退房

父欠15萬高利貸！26歲女被逼「賣身抵債」

空姐親曝3招「免費升等頭等艙」

川普譏賀錦麗「天生智障、精神障礙」！　共和黨人急切割

美股小漲　台積電ADR反跌2.42％

即／日本內閣總辭！　岸田文雄結束3年首相生涯

妻出軌戀上17歲學生　男淚崩：該怎麼辦

美媒：以色列特種部隊已進入黎巴嫩

俄連續襲烏克蘭9月無人機攻勢創紀錄

日YAMAHA社長遭女兒砍傷！宣布請辭

更多熱門

相關新聞

賀錦麗副手華茲是誰？　有望成搖擺州關鍵功臣

賀錦麗副手華茲是誰？　有望成搖擺州關鍵功臣

美國民主黨總統候選人賀錦麗欽點60歲明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）擔任副手，此前他在明尼蘇達州以外的地區名氣不高，卻一夕之間搖身登上國家第二人候選人，競選團隊幾乎沒有時間向選民介紹他。

力抗川普拚首位女總統　回顧賀錦麗「發跡史」

力抗川普拚首位女總統　回顧賀錦麗「發跡史」

美國將向中東「增派數千名」兵力

美國將向中東「增派數千名」兵力

川普：台灣國防預算應占GDP10%

川普：台灣國防預算應占GDP10%

史詩級颶風！　海倫虐美釀至少128死、逾千人下落不明

史詩級颶風！　海倫虐美釀至少128死、逾千人下落不明

關鍵字：

北美要聞美國總統大選共和黨川普民主黨副總統辯論華茲范斯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面