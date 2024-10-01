美副總統辯論明早登場！華茲、范斯首度正面交鋒　90分鐘不關麥

▲美國共和黨副總統候選人范斯、民主黨副總統候選人華茲，將於1日晚間展開辯論。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

2024美國大選唯一一次的副總統辯論將於美東時間1日晚間9時（台灣時間2日上午9時）登場，由民主黨的華茲（Tim Walz）對上共和黨的范斯（JD Vance）。在這場90分鐘「不關麥」的辯論，兩人獲得向選民展現政治才能的機會。不過，在選民好感度上，華茲比范斯更占優勢。

根據《美聯社》，與賀錦麗搭檔參選的民主黨副總統候選人為現任明尼蘇達州州長、60歲的華茲，至於與川普搭檔參選的共和黨副總統候選人為現任俄亥俄州聯邦參議員、40歲的范斯，兩人將參加由美媒CBS新聞在紐約所主辦的副總統辯論會。

儘管兩人的首次正面交鋒並非像川普、賀錦麗的辯論具有同樣風險，但他們無形中獲得一個新的機會，來向選民們好好介紹自己。華茲、范斯皆強調自己曾經住在美國中部小鎮的經歷，與土生土長的紐約億萬富豪川普、在加州灣區土生土長的賀錦麗形成「鮮明對比」。

▲在好感度調查之中，范斯較不受選民青睞。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，華茲、范斯自從決定參選副總統以後，兩人之間的口水戰升級，其中范斯居然攻擊對手華茲的從軍經歷，砲轟華茲為「竊取榮譽的垃圾」；華茲則是猛烈抨擊范斯對於墮胎權的反對與他對家庭生活的看法。

報導分析，儘管代表兩黨參選副總統的華茲、范斯，其主要工作是為賀錦麗與川普辯護，但副總統候選人的可信度以及是否能與觀眾產生連繫，是達成目標的一大重要因素，因此美聯社與NORC公共事務研究中心針對華茲、范斯兩人進行最新民調，結果顯示華茲比范斯更受歡迎。

在該項民調中，只有4分之1的登記選民對於范斯有正面評價，然而高達一半的選民抱持非常不利的看法；至於和賀錦麗搭檔參選的華茲，約有4成的選民對其抱持正面評價。

▲美國民主黨副總統候選人華茲。（圖／達志影像／美聯社）

在身體自主權（墮胎）家庭觀念的論述中，民主黨人堅信他們在該議題上能夠激勵核心選民、甚至影響搖擺州的選民。華茲經常談論他和妻子必須藉由生育治療才能生下女兒；至於范斯，則因為曾嘲諷賀錦麗是「沒有孩子的貓女士」，過去言論再度遭到媒體翻出，受到外界批評。

另外，在振興美國製造業、幫助工人、懲罰企業等經濟議題上，范斯經常提供比川普更加清晰的論點，並就通貨膨脹問題攻擊拜登與賀錦麗政府，因此能夠在辯論會上使范斯從守方轉為攻方的重要議題，便是經濟。

據悉，華茲與范斯兩人的辯論長達90分鐘，美東時間1日晚間9時由哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，並由美國廣播公司（ABC）在網路同步轉播。與上次賀錦麗、川普辯論不同的是，此次副總統辯論會，就算尚未輪到發言、或超過發言時間，麥克風並不會強制關閉，但主持人仍保持最後決定權。