賀錦麗反擊川普歧視「我很清楚我是誰」　鞏固非裔男性選票

▲美國副總統賀錦麗。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）近日接受人氣體育娛樂Podcast節目《All the Smoke》專訪，與2位前NBA球星傑克森（Stephen Jackson）和‧巴恩斯（Matt Barnes）對談。賀錦麗反擊共和黨候選人川普對她種族背景的質疑，並重申對大麻合法化的支持。此專訪被視為她鞏固並吸引非裔男性選民支持的重要一步。

賀錦麗目前在競選過程中僅接受過2次媒體專訪，而這次她選擇了新媒體平台進行對話。傑克森和巴恩斯受邀前往賀錦麗位於華府的寓所，專訪內容於9月30日上架。

路透社報導，這場訪問的主要目的是吸引更多男性選民，尤其是非裔男性選民；民調顯示，目前川普在男性選民中的支持度高於賀錦麗。路透社8月底的調查指出，若當時進行投票，川普可獲得47%男性選民的支持，而賀錦麗則有40%；不過，賀錦麗在非裔男性中的支持率達到了3分之2。

賀錦麗與主持人都具有非裔背景，3人聊到川普質疑賀錦麗種族背景的言論時，賀錦麗直言，「我非常清楚自己是誰。如果其他人不清楚，他們需要接受適當的治療，那不是我的問題。」賀錦麗的父親是牙買加人，母親則是印度人。

為進一步爭取非裔選民的支持，賀錦麗也重申她對大麻合法化的立場。這是她自獲得民主黨提名後首次公開談論此議題。她強調，「是時候讓大麻除罪化了」，她強烈認為人民不應該因吸食大麻而獲罪，而且從過往歷史來看，對黑人具有很明顯的針對意味。

值得一提的是，賀錦麗在擔任舊金山地區檢察官及加州總檢察長時期，曾積極起訴擁有大麻者，但在成為聯邦參議員後，她的態度1802度大轉變，轉而支持大麻合法化。

此外，當談及非裔族群高度關注的心理健康問題時，賀錦麗也分享了她的個人做法。她表示，保持心理健康對她來說至關重要，日常運動、烹飪，並避免過度關注網絡評論，是她保持心理健康的3個重要方式。

在經濟政策方面，賀錦麗強調了她的「機會經濟」願景，計畫透過減稅支持中小企業與新創公司，並促進中產階級的經濟成長。