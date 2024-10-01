美售台武器涉詐欺？　國防部澄清：不實訊息操作疑美論

記者陳家祥／台北報導

有媒體報導指出，美國售台武器疑涉「國際詐欺」，為雷神公司抬高價格並要台灣吞下，其項目包括飛彈及雷達系統等。對此，國防部今（1日）說明，美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予我方；後續雙方將持續密切合作，完善軍購防弊機制。國防部強調，此項訊息的釋出，結合中國75周年國慶時機，操作「疑美論」跡證明顯，籲請國人注意。

針對網傳「美台軍售疑涉詐欺」等不實指控內容，國防部說明，本案前經國際媒體披露，係美國政府主動調查、通知我方，並將代為向廠商求償。目前美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予我方；後續雙方將持續密切合作，完善軍購防弊機制。

國防部指出，確保軍售相關案件依循法規、不容積弊，為民主國家共同價值標準。本案適足證明，美台雙方在軍售制度上，都有嚴謹的防弊設計；調查過程雙方保持密切聯繫協調，惟考量全案為司法偵辦案件、細節不宜公開，以免影響進度。網傳所謂「隱瞞」、「掩蓋」等節均屬不實。

國防部強調，此項訊息的釋出，結合中國75周年國慶時機，以及解放軍東部戰區傳散極具針對性的威懾影片之際，由屬性特殊的內容農場釋放，操作「疑美論」跡證明顯，對我國防安全、台美關係都是一種傷害，籲請國人注意。